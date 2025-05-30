https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019889043.html

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.05.2025

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Танкисты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и центр управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:05:00+03:00

2025-05-30T05:05:00+03:00

2025-05-30T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и центр управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил укрепленный опорный пункт и центр управления БПЛА противника на красноармейском направлении зоны СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что экипаж поразил цели, применяя тактику стрельбы полупрямой наводкой. Эффективность работы экипажа обеспечивалась постоянной корректировкой огня с помощью разведывательных беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность