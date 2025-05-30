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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.05.2025
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Танкисты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и центр управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:05:00+03:00
2025-05-30T05:05:00+03:00
2025-05-30T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и центр управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил укрепленный опорный пункт и центр управления БПЛА противника на красноармейском направлении зоны СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что экипаж поразил цели, применяя тактику стрельбы полупрямой наводкой. Эффективность работы экипажа обеспечивалась постоянной корректировкой огня с помощью разведывательных беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт и центр управления БПЛА ВСУ