https://ria.ru/20250530/sobchak-2019893212.html

Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД - РИА Новости, 30.05.2025

Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:30:00+03:00

2025-05-30T06:30:00+03:00

2025-05-30T06:30:00+03:00

россия

ксения собчак

гибдд мвд рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД. По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится - она погасила все задолженности.

https://ria.ru/20250519/sobchak--2017797860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, ксения собчак, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество