https://ria.ru/20250530/sobchak-2019893212.html
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД - РИА Новости, 30.05.2025
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:30:00+03:00
2025-05-30T06:30:00+03:00
2025-05-30T06:30:00+03:00
россия
ксения собчак
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД. По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится - она погасила все задолженности.
https://ria.ru/20250519/sobchak--2017797860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ксения собчак, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Ксения Собчак, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
Журналистка Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГИБДД