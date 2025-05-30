Рейтинг@Mail.ru
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sobchak-2019893212.html
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД - РИА Новости, 30.05.2025
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:30:00+03:00
2025-05-30T06:30:00+03:00
россия
ксения собчак
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979490986_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_bbbad049ce5e41dc15e45f056868f741.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД. По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится - она погасила все задолженности.
https://ria.ru/20250519/sobchak--2017797860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979490986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79d3ffd49e3ad6cb895bd83e33c47567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ксения собчак, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Ксения Собчак, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Журналистка Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГИБДД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД.
По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится - она погасила все задолженности.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Суд изучит жалобу ресторана Собчак на взыскание миллиона рублей
19 мая, 11:36
 
РоссияКсения СобчакГИБДД МВД РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала