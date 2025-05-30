https://ria.ru/20250530/slovakija-2019935283.html

СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали

СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали - РИА Новости, 30.05.2025

СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали

Суд оправдал бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине",... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:33:00+03:00

2025-05-30T12:33:00+03:00

2025-05-30T12:33:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Суд оправдал бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщил словацкий телеканал Markíza. В мае 2022 года телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия не нарушила международное право. Судебный процесс начался в начале апреля. "Невиновен. Судья оправдал бывшего министра Гарабина", - говорится в информации телеканала, опубликованной в пятницу. Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". Он неоднократно заявлял о своей невиновности, а его защитник называл обвинение политически мотивированным. Гарабин, которому на данный момент 67 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.

https://ria.ru/20250501/tramp-2014556160.html

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