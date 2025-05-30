Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/slovakija-2019935283.html
СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали
СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали - РИА Новости, 30.05.2025
СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали
Суд оправдал бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине",... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:33:00+03:00
2025-05-30T12:33:00+03:00
в мире
словакия
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876281349_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_5f72f751eb84c0e5e6926469adeb0506.jpg
БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Суд оправдал бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщил словацкий телеканал Markíza. В мае 2022 года телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия не нарушила международное право. Судебный процесс начался в начале апреля. "Невиновен. Судья оправдал бывшего министра Гарабина", - говорится в информации телеканала, опубликованной в пятницу. Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". Он неоднократно заявлял о своей невиновности, а его защитник называл обвинение политически мотивированным. Гарабин, которому на данный момент 67 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.
https://ria.ru/20250501/tramp-2014556160.html
https://ria.ru/20250118/eks-veduschij-1994387071.html
словакия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876281349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b3a98da0288b5603356bfb97c9bba33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, украина
В мире, Словакия, Россия, Украина
СМИ: экс-главу минюста Словакии, якобы поддержавшего СВО, оправдали

Суд оправдал Гарабина, который якобы выразил одобрение действиям РФ на Украине

© AP Photo / Petr David JosekСловацкий политик Штефан Гарабин
Словацкий политик Штефан Гарабин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Словацкий политик Штефан Гарабин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Суд оправдал бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главу минюста Штефана Гарабина, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщил словацкий телеканал Markíza.
В мае 2022 года телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия не нарушила международное право. Судебный процесс начался в начале апреля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Полянский назвал ошибкой слова о пророссийской администрации Трампа
1 мая, 11:19
"Невиновен. Судья оправдал бывшего министра Гарабина", - говорится в информации телеканала, опубликованной в пятницу.
Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". Он неоднократно заявлял о своей невиновности, а его защитник называл обвинение политически мотивированным.
Гарабин, которому на данный момент 67 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
На Украине бывшего телеведущего обвинили в пророссийских взглядах
18 января, 17:04
 
В миреСловакияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала