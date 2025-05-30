https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019892149.html

Посол России в Швеции рассказал о расследовании по "Северным потокам"

Посол России в Швеции рассказал о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 30.05.2025

Посол России в Швеции рассказал о расследовании по "Северным потокам"

Итоги расследования Швеции по подрыву "Северных потоков" свидетельствуют о нежелании установить истинных виновных, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:11:00+03:00

2025-05-30T06:11:00+03:00

2025-05-30T08:28:00+03:00

в мире

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сергей беляев

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генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Итоги расследования Швеции по подрыву "Северных потоков" свидетельствуют о нежелании установить истинных виновных, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев."Итоги работы шведских следователей неутешительные и свидетельствуют лишь об их нежелании установить истинных виновных. Убеждены, что точку в этом деле можно будет поставить лишь тогда, когда и исполнители терактов, и те, кто стоял за ними, понесут заслуженное наказание", - сказал глава дипмиссии, комментируя шведское расследование подрыва "Северных потоков".Беляев отметил, что Россия неоднократно ставила перед шведской стороной вопрос о необходимости проведения всеобъемлющего, открытого и заслуживающего доверия расследования диверсий, направляла запросы о правовой помощи и предложение о создании совместной следственной группы."Наши инициативы упорно игнорировались или отвергались (причем под видом некой "угрозы национальной безопасности"). При этом СМИ активно спекулировали на тему некой проукраинской диверсионной группы", - добавил посол.В феврале 2024 года прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил о прекращении расследования дела о взрывах на "Северных потоках", так как оно не относится к юрисдикции страны.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250529/germaniya-2019683313.html

https://ria.ru/testovaja-rubrika-cit/merts-2019563339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швеция, стокгольм (город), сергей беляев, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"