https://ria.ru/20250530/shtrafy-2019882127.html

Проект о штрафах за вождение под воздействием лекарств призвали доработать

Проект о штрафах за вождение под воздействием лекарств призвали доработать - РИА Новости, 30.05.2025

Проект о штрафах за вождение под воздействием лекарств призвали доработать

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство доработать законопроект о введении штрафов за управление... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:54:00+03:00

2025-05-30T01:54:00+03:00

2025-05-30T01:55:00+03:00

общество

сергей миронов

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госдума рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство доработать законопроект о введении штрафов за управление транспортом под воздействием лекарств, в том числе утвердить новый список медицинских препаратов. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. "Ко второму чтению законопроекта правительство должно подготовить открытый и доступный для граждан список "запрещённых" препаратов и определить их максимально допустимую концентрацию в крови", - сказал Миронов РИА Новости. Политик напомнил, что в действующей редакции КоАП предусмотрено наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом в нём нет никакой ответственности за вождение после приёма большого перечня лекарств, которые не являются наркотическими, но вызывают состояние, похожее с опьянением – сонливость, снижение реакции и внимания водителя. Это, по словам депутата, могут быть сильные обезболивающие, транквилизаторы, антидепрессанты, противосудорожные и противоаллергические препараты. "Список большой, и некоторые неадекватные водители знают об этих эффектах. Принимают приличную дозу, за рулём едут словно под "кайфом", а алкоголем от них не пахнет. Сотрудники ГАИ ничего сделать не могут, потому что даже если в крови у водителей такой препарат найдут, то им за это ничего не будет", – считает лидер СРЗП. Миронов уточнил, что поправки кабмина в КоАП принимать нужно, и в первом чтении депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" законопроект поддержали, но теперь необходимо, чтобы благими усилиями авторов инициативы у автомобилистов не возникли большие проблемы, например, у аллергиков. "От этой болезни сегодня страдает как минимум четверть населения страны. Время от времени многие люди принимают антигистаминные препараты, а это вялость, сонливость, снижение внимания. Поскольку в законопроекте о перечне и допустимых дозах ничего не говорится, и нормативные документы к нему не подготовлены, то есть риск, что людей могут начать наказывать даже за незначительное количество препарата в крови", – отметил парламентарий. Он считает, что автомобилисты должны знать, что им грозит за приём того или иного лекарства. Также Миронов не исключил, что для согласования новых правил потребуется проведение публичных слушаний с привлечением депутатов, экспертов и представителей общественных организаций. Лидер партии рассказал, что возникают важные технические вопросы, например, к медицинским организациям, которые проводят освидетельствование водителей, насчет того, есть ли у них нужное лабораторное оборудование, и могут ли такие организации гарантировать, что медосвидетельствование будет проходить чётко и без ошибок. "Теперь на упаковках многих лекарств нужно будет прямо указывать, что они влияют на управление автомобилем, и что водитель может быть лишен прав, если в крови у него найдут какой-то конкретный препарат. Впрочем, я сомневаюсь, что фармацевтические компании уже завтра начнут вносить изменения на свои упаковки, поэтому депутатам предстоит провести отдельную работу и в этом направлении", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250529/vozhdenie-2019688344.html

https://ria.ru/20241001/gosduma-1975766386.html

https://ria.ru/20250520/shtraf-2017969613.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей миронов, гибдд мвд рф, госдума рф