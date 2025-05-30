https://ria.ru/20250530/shpionazh-2019893893.html

В США сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа

В США сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа - РИА Новости, 30.05.2025

В США сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа

Специалист по компьютерным технологиям из разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) обвиняется в попытке передать секретную информацию... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:41:00+03:00

2025-05-30T06:41:00+03:00

2025-05-30T10:57:00+03:00

в мире

виргиния

фбр

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалист по компьютерным технологиям из разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) обвиняется в попытке передать секретную информацию представителю иностранного правительства, сообщил американский минюст. По словам прокуроров, 28-летний Натан Вилас Латч был арестован в месте, где он договорился передать конфиденциальные документы лицу, которое он считал представителем иностранного правительства. В действительности обвиняемый общался с тайным агентом ФБР. "Операция ФБР проводилась в общественном парке в штате Виргиния. Первого мая обвиняемый направился в указанное место и оставил там какой-то предмет. После его ухода ФБР изъяло предмет, который оказался флешкой, на которой содержалось сообщение от Латча и несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом "Секретно" или "Совершенно секретно", - говорится в заявлении минюста. Страна, с которой, по мнению Латча, он поддерживал связь, не разглашается, но минюст охарактеризовал ее как дружественную или союзную. Как отмечается, во время общения с агентом под прикрытием Латч заявлял, что заинтересован в получении гражданства этой страны, поскольку не ожидает "улучшения ситуации здесь в долгосрочной перспективе".

https://ria.ru/20250205/ssha-1997493803.html

https://ria.ru/20240221/shpion-1928502979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виргиния, фбр, министерство обороны сша