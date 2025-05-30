В США сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа
Сотрудника Пентагона арестовали при передаче секретной информации
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалист по компьютерным технологиям из разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) обвиняется в попытке передать секретную информацию представителю иностранного правительства, сообщил американский минюст.
По словам прокуроров, 28-летний Натан Вилас Латч был арестован в месте, где он договорился передать конфиденциальные документы лицу, которое он считал представителем иностранного правительства. В действительности обвиняемый общался с тайным агентом ФБР.
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"Операция ФБР проводилась в общественном парке в штате Виргиния. Первого мая обвиняемый направился в указанное место и оставил там какой-то предмет. После его ухода ФБР изъяло предмет, который оказался флешкой, на которой содержалось сообщение от Латча и несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом "Секретно" или "Совершенно секретно", - говорится в заявлении минюста.
Страна, с которой, по мнению Латча, он поддерживал связь, не разглашается, но минюст охарактеризовал ее как дружественную или союзную.
Как отмечается, во время общения с агентом под прикрытием Латч заявлял, что заинтересован в получении гражданства этой страны, поскольку не ожидает "улучшения ситуации здесь в долгосрочной перспективе".
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