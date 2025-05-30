https://ria.ru/20250530/shaykhitdinov-2019918221.html

Клип на новую песню Ay Yola поможет повысить турпоток в Якутию

Клип на новую песню Ay Yola поможет повысить турпоток в Якутию - РИА Новости, 30.05.2025

Клип на новую песню Ay Yola поможет повысить турпоток в Якутию

Клип на новую песню музыкального коллектива Ay Yola повысит туристический поток в Якутию, подобное творчество может принести большую пользу экономике региона,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:02:00+03:00

2025-05-30T11:02:00+03:00

2025-05-30T11:02:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Клип на новую песню музыкального коллектива Ay Yola повысит туристический поток в Якутию, подобное творчество может принести большую пользу экономике региона, таким мнением поделился лидер группы Руслан Шайхитдинов на пленарной сессии Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике". Шайхитдинов подчеркнул, что туристический поток в Республике Башкортостан в тех местах, где снимался клип на песню "Homay", вырос в три раза. Альбом был написан по эпосу "Урал-батыр", цены на книги "Урал-батыр" выросли в 30 раз на маркетплейсах по всему миру. "Мы сейчас снимаем новое видео на новую песню "Yola". И мы снимаем в разных локациях. Было выступление в Ташкенте, в Узбекистане мы доехали до Бухары, снимались там в 45-пятиградусную жару... В первые же часы пребывания в Якутии наша группа встретилась с Айсеном Николаевым, главой региона. Для нас это большая честь, и я понимаю, почему в Якутии так все развивается, ведь люди на самом высоком уровне заинтересованы в том, чтобы поддерживать креативные индустрии. Уверен, что совсем скоро после выхода клипа вырастет туристический поток и в Якутии", - рассказал музыкант. Ay Yola - уфимская музыкальная группа, исполняющая этнические песни, создана в 2024 году. Их вторая песня "Homay" из музыкального альбома "Урал батыр" стала мировым хитом.

https://ria.ru/20250529/kvartaly-2019728122.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, республика саха (якутия)