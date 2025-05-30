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Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность - РИА Новости, 30.05.2025
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14:49 30.05.2025 (обновлено: 14:51 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/servis-2019981520.html
Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность
Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность - РИА Новости, 30.05.2025
Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность
Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID, но не отменит бумажные документы, сообщил глава комитета Госдумы РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:49:00+03:00
2025-05-30T14:51:00+03:00
общество
технологии
сергей боярский
госдума рф
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID, но не отменит бумажные документы, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. "Хочу рассказать о ключевых функциях приложения, которые будут полезны для граждан: Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. Как виртуальные дисконтные карты, к которым мы все привыкли. Цифровой ID на первом этапе позволит идентифицировать вас при заселении в гостиницы или предъявлять его при покупках для подтверждения возраста. Убеждён, что в будущем это коснётся и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС", - написал Боярский. Депутат отметил, что это будет уникальное приложение, которое объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов. "Оно во многом продолжает логику развития всей национальной цифровой системы. Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности", - уточнил парламентарий. Он подчеркнул, что создается правовая возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам. По его словам, на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы. "Подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями. Это, с одной стороны, сделает процесс удобным, а, с другой - позволит сохранить условия безопасности", - указал Боярский. Депутат пояснил, что таким образом проходит путь цифрового освобождения граждан от необходимости пользоваться бумажными документами. "Важное уточнение: цифровая система не отменит бумажные документы. Они также продолжат действовать. Сервис лишь даст альтернативу", - заключил он
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общество, технологии, сергей боярский, госдума рф, россия
Общество, Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия
Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность

Национальный многофункциональный сервис позволит проверять личность цифровым ID

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Национальный многофункциональный сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID, но не отменит бумажные документы, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.
"Хочу рассказать о ключевых функциях приложения, которые будут полезны для граждан: Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. Как виртуальные дисконтные карты, к которым мы все привыкли. Цифровой ID на первом этапе позволит идентифицировать вас при заселении в гостиницы или предъявлять его при покупках для подтверждения возраста. Убеждён, что в будущем это коснётся и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС", - написал Боярский.
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Депутат отметил, что это будет уникальное приложение, которое объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов.
"Оно во многом продолжает логику развития всей национальной цифровой системы. Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности", - уточнил парламентарий.
Он подчеркнул, что создается правовая возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам.
По его словам, на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы. "Подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями. Это, с одной стороны, сделает процесс удобным, а, с другой - позволит сохранить условия безопасности", - указал Боярский.
Депутат пояснил, что таким образом проходит путь цифрового освобождения граждан от необходимости пользоваться бумажными документами. "Важное уточнение: цифровая система не отменит бумажные документы. Они также продолжат действовать. Сервис лишь даст альтернативу", - заключил он
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