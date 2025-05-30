https://ria.ru/20250530/semya-2020040738.html

Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов

Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов - РИА Новости, 30.05.2025

Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона, сообщает правительство области. РИА Новости, 30.05.2025

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2025-05-30T18:05:00+03:00

2025-05-30T18:05:00+03:00

ростовская область

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юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона, сообщает правительство области. Слюсарь встретился с семьями, в которых воспитываются восемь и более детей, в День многодетных семей, который впервые отмечается в Ростовской области. Учредить региональный праздник ранее предложили участницы первого женского форума, который прошел в Ростове-на-Дону в конце февраля. "Праздник - это признание тех, кто заботится о стране, признание того вклада, который вы вносите в будущее России. Вы все - герои и достойны самых высоких слов уважения и благодарности", - обратился Слюсарь к участникам мероприятия. Он уточнил, что за последние 12 лет в регионе в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас их 51 тысяча. Глава региона подчеркнул, что помощь многодетным семьям - одна из приоритетных задач региональной власти. В Ростовской области есть традиция дарить родителям, воспитывающим восемь и более детей, автомобили. "Юрий Слюсарь вручил ключи от новых микроавтобусов 10 многодетным семьям из Каменска-Шахтинского, Шахт, Донецка, Новошахтинска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Сальского и Егорлыкского районов", - говорится в сообщении. Всего в Ростовской области с 2011 года микроавтобусы получили 196 семей, которые воспитывают восемь и более детей.

https://ria.ru/20250515/matkapital-2017106684.html

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ростовская область

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ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь