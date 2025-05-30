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Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов - РИА Новости, 30.05.2025
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Ростовская область
 
18:05 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/semya-2020040738.html
Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов
Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов - РИА Новости, 30.05.2025
Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона, сообщает правительство области. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:05:00+03:00
2025-05-30T18:05:00+03:00
ростовская область
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юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона, сообщает правительство области. Слюсарь встретился с семьями, в которых воспитываются восемь и более детей, в День многодетных семей, который впервые отмечается в Ростовской области. Учредить региональный праздник ранее предложили участницы первого женского форума, который прошел в Ростове-на-Дону в конце февраля. "Праздник - это признание тех, кто заботится о стране, признание того вклада, который вы вносите в будущее России. Вы все - герои и достойны самых высоких слов уважения и благодарности", - обратился Слюсарь к участникам мероприятия. Он уточнил, что за последние 12 лет в регионе в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас их 51 тысяча. Глава региона подчеркнул, что помощь многодетным семьям - одна из приоритетных задач региональной власти. В Ростовской области есть традиция дарить родителям, воспитывающим восемь и более детей, автомобили. "Юрий Слюсарь вручил ключи от новых микроавтобусов 10 многодетным семьям из Каменска-Шахтинского, Шахт, Донецка, Новошахтинска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Сальского и Егорлыкского районов", - говорится в сообщении. Всего в Ростовской области с 2011 года микроавтобусы получили 196 семей, которые воспитывают восемь и более детей.
https://ria.ru/20250515/matkapital-2017106684.html
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ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь

Многодетным семьям из Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов

© Фото : Правительство Ростовской областиВрио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Правительство Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ключи от микроавтобусов десяти многодетным семьям из региона, сообщает правительство области.
Слюсарь встретился с семьями, в которых воспитываются восемь и более детей, в День многодетных семей, который впервые отмечается в Ростовской области. Учредить региональный праздник ранее предложили участницы первого женского форума, который прошел в Ростове-на-Дону в конце февраля.
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"Праздник - это признание тех, кто заботится о стране, признание того вклада, который вы вносите в будущее России. Вы все - герои и достойны самых высоких слов уважения и благодарности", - обратился Слюсарь к участникам мероприятия. Он уточнил, что за последние 12 лет в регионе в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас их 51 тысяча.
Глава региона подчеркнул, что помощь многодетным семьям - одна из приоритетных задач региональной власти. В Ростовской области есть традиция дарить родителям, воспитывающим восемь и более детей, автомобили.
"Юрий Слюсарь вручил ключи от новых микроавтобусов 10 многодетным семьям из Каменска-Шахтинского, Шахт, Донецка, Новошахтинска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Сальского и Егорлыкского районов", - говорится в сообщении.
Всего в Ростовской области с 2011 года микроавтобусы получили 196 семей, которые воспитывают восемь и более детей.
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