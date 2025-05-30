https://ria.ru/20250530/sber-2020029228.html

Предприниматели получили 100 млн рублей от "Сбера" на свой бизнес

Предприниматели получили 100 млн рублей от "Сбера" на свой бизнес - РИА Новости, 30.05.2025

Предприниматели получили 100 млн рублей от "Сбера" на свой бизнес

Церемония вручения ежегодной премии "Сбера" "Любимый малый бизнес" прошла в Москве, 100 победителей федерального этапа получили по 1 миллиону рублей на развитие РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:10:00+03:00

2025-05-30T18:10:00+03:00

2025-05-30T18:26:00+03:00

экономика

россия

сбер

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Церемония вручения ежегодной премии "Сбера" "Любимый малый бизнес" прошла в Москве, 100 победителей федерального этапа получили по 1 миллиону рублей на развитие собственного дела, а десять обладателей Гран-при – и сертификаты на отдых на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай.В премии "Любимый малый бизнес" принимали участие предприниматели со всей страны. Они заполнили анкеты участников на сайте, после чего им присвоили статус номинанта премии. Всего на участие в 2025 году было подано более 31 тысячи заявок. Все номинанты получили гарантированные бонусы от партнеров "Сбера".В рамках премии состоялось два этапа отбора – региональный и федеральный. На региональном этапе выбраны 1,1 тыс. победителей – по 100 в каждом из 11 территориальных банков "Сбера". Премию вручили в десяти номинациях: "Сфера красоты", "Ресторанный бизнес", "Торговля на маркетплейсах", "Розничная торговля (непродовольственные товары)", "Розничная торговля (продовольственные товары)", "Пищевая промышленность", "Производство", "Гостиничный бизнес и туризм", "Сельское хозяйство и животноводство" и "Спорт, образование и развитие".На сцене вместе с ведущим работала голосовая помощница на основе искусственного интеллекта. В рамках иммерсивного перфоманса "Человек в центре технологий" она играла со зрителями, экспертами и номинантами.Директор дивизиона "Малый и микробизнес" "Сбера" Алексей Шашкин начал свое выступление со слов благодарности малому бизнесу."Согласно данным “Сбера”, число зарегистрированных субъектов малого бизнеса в стране увеличилось на 5% за последний год, а за прошлый квартал было зарегистрировано около 300 тысяч новых ИП и ООО. Российские предприниматели — это воплощение энергии, креативности и ежедневной борьбы с вызовами ради достижения целей. Именно ваш упорный труд заслужил самой высокой оценки и признания. Премию “Любимый малый бизнес” мы создали как знак качества, чтобы поддержать лучших и рассказать о них всей стране. В этом году мы расширили наше событие, выбрав 100 победителей регионального этапа и 100 федеральных лауреатов. Поздравляю победителей и желаю им динамичного развития и новых успехов!" – отметил Шашкин.Гран-при от "Сбера" получили представители десять субъектов бизнеса: Марина Власова (сеть студий красоты "Монро", Омск), Александр Шаповалов ("Казинук Easy Smoke", Красноярск), Елена Шкляева (таежный курорт "Горная Саланга", Кемерово), Владимир Алексахин (салон цветов "Арт-букет", Орск), Анастасия Ханина (кондитерская студия "Крем", Новоалександровск), Игорь Распопов и Марина Распопова ("Рыбные правила", Санкт-Петербург), Наталья Бабиева (центр дополнительного образования "Лидер", Ставрополь), Дмитрий Осипов (производственно-строительная компания "Чаттай", Якутск), Баир Дугоржапов и Мэдэк Дагбаева (кафе бурятской кухни "Амтатай", Улан-Удэ и улус Хошу-Узур), Александр Самодуров (фермерское хозяйство "Мед Ополья", Юрьев-Польский).Каждый финалист (всего их было ровно 100) получил по 1 миллиону рублей на развитие собственного дела. Десять лауреатов Гран-при стали владельцами сертификатов номиналом 300 тысяч рублей на проживание на всесезонном курорте "Манжерок" на Алтае.Реклама, ПАО "Сбербанк", erid: F7NfYUJCUneRJUd5c23i

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экономика, россия, сбер