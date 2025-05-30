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Бывшего топ-менеджера "Росатома" приговорили к сроку - РИА Новости, 30.05.2025
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20:45 30.05.2025 (обновлено: 20:58 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/sakharov-2020070042.html
Бывшего топ-менеджера "Росатома" приговорили к сроку
Бывшего топ-менеджера "Росатома" приговорили к сроку - РИА Новости, 30.05.2025
Бывшего топ-менеджера "Росатома" приговорили к сроку
Мещанский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего топ-менеджера ГК "Росатом" Геннадия Сахарова за взятку от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:45:00+03:00
2025-05-30T20:58:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
россия
москва
коррупция
взятка
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего топ-менеджера ГК "Росатом" Геннадия Сахарова за взятку от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Мещанского районного суда города Москвы Сахаров Геннадий Станиславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.Второго фигуранта Элгуджи Кокосадзе суд отправил в колонию строгого режима на 8 лет. Он был взял под стражу в зале суда.Обоим назначен штраф в трёхкратном размере от суммы взятки - около 100 миллионов рублей каждому.По версии следствия, Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ).Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала прошлого года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.Второй фигурант Элгудж Кокосадзе был признан виновным в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находился под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия, россия, москва, коррупция, взятка
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия, Россия, Москва, Коррупция, Взятка
Бывшего топ-менеджера "Росатома" приговорили к сроку

Бывшему топ-менеджеру "Росатома" Сахарову назначили 12 лет колонии со штрафом

© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Геннадий Сахаров
 Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего топ-менеджера ГК "Росатом" Геннадия Сахарова за взятку от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Мещанского районного суда города Москвы Сахаров Геннадий Станиславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку
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Второго фигуранта Элгуджи Кокосадзе суд отправил в колонию строгого режима на 8 лет. Он был взял под стражу в зале суда.
Обоим назначен штраф в трёхкратном размере от суммы взятки - около 100 миллионов рублей каждому.
По версии следствия, Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала прошлого года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.
В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.
Второй фигурант Элгудж Кокосадзе был признан виновным в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находился под подпиской о невыезде.
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