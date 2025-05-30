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Российский рынок акций вырос четвертый день подряд - РИА Новости, 30.05.2025
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19:55 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/rynok-2020066398.html
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд - РИА Новости, 30.05.2025
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд
Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос четвертую сессию подряд, оставшись выше 2800 пунктов по главному индексу на фоне геополитических... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:55:00+03:00
2025-05-30T19:55:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос четвертую сессию подряд, оставшись выше 2800 пунктов по главному индексу на фоне геополитических ожиданий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,67% - до 2828,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1195,2 пункта, долларовый РТС - на 0,52%, до 1133,52 пункта. За май индекс Мосбиржи упал на 3,07%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,94%, РТС поднялся на 0,47%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил повышаться - четвертую торговую сессию подряд и в итоге превысил ключевой уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. "Рост проходил в преддверии очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, намеченного на 2 июня. Дополнительную поддержку могли оказывать ожидания смягчения риторики Банка России в следующую пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием на следующей неделе, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Ростелекома" (+3,7%), "Аэрофлота" (+3,1%), АФК "Система" (+2,7%), ПИКа (+2,5%). Упали в цене бумаги ВТБ (-0,3%), "Позитива" (-0,1%), "Селигдара" (-0,1%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1,5% - до 62,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта. Прогнозы Рынок с надеждой смотрит на активизацию процесса урегулирования украинского конфликта – второй раунд переговоров России и Украины, как ожидается, пройдет в понедельник в Стамбуле, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако с этим же событием связана и некоторая нервозность в настроениях, ведь ожидания могут снова оказаться завышенными. Поэтому предстоящая неделя может выдаться волатильной. В ее начале инвесторы будут отыгрывать вести со стамбульских переговоров, а после – ждать пятницы, когда ЦБ РФ решит судьбу ключевой ставки. Прогноз по индексу на 2 июня - 2775-2925 пунктов", - говорит он. Судя по всему, второй раунд прямых переговоров с Украиной 2 июня все же состоится, что позволяет участникам поддерживать умеренный оптимизм, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Кроме того, на заседании в следующую пятницу ЦБ РФ может, как минимум, смягчить сигнал в отношении монетарной политики", - добавляет она, говоря о факторах динамики российского рынка акций.
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экономика, цены на нефть, россия, украина, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), ростелеком, brent, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире
Экономика, Цены на нефть, Россия, Украина, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ростелеком, Brent, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд

Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитических ожиданиях

© Fotolia / sergey_pСтопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Fotolia / sergey_p
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос четвертую сессию подряд, оставшись выше 2800 пунктов по главному индексу на фоне геополитических ожиданий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,67% - до 2828,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,29%, до 1195,2 пункта, долларовый РТС - на 0,52%, до 1133,52 пункта.
Золото - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Золото дорожает из-за неопределенности на мировых рынках
23 мая, 19:12
За май индекс Мосбиржи упал на 3,07%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,94%, РТС поднялся на 0,47%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок на подъеме

Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил повышаться - четвертую торговую сессию подряд и в итоге превысил ключевой уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Рост проходил в преддверии очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, намеченного на 2 июня. Дополнительную поддержку могли оказывать ожидания смягчения риторики Банка России в следующую пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием на следующей неделе, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки и смягчение сигнала", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Ростелекома" (+3,7%), "Аэрофлота" (+3,1%), АФК "Система" (+2,7%), ПИКа (+2,5%). Упали в цене бумаги ВТБ (-0,3%), "Позитива" (-0,1%), "Селигдара" (-0,1%).
Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1,5% - до 62,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,4 пункта.
Рубль - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле
22 мая, 04:42

Прогнозы

Рынок с надеждой смотрит на активизацию процесса урегулирования украинского конфликта – второй раунд переговоров России и Украины, как ожидается, пройдет в понедельник в Стамбуле, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако с этим же событием связана и некоторая нервозность в настроениях, ведь ожидания могут снова оказаться завышенными. Поэтому предстоящая неделя может выдаться волатильной. В ее начале инвесторы будут отыгрывать вести со стамбульских переговоров, а после – ждать пятницы, когда ЦБ РФ решит судьбу ключевой ставки. Прогноз по индексу на 2 июня - 2775-2925 пунктов", - говорит он.
Судя по всему, второй раунд прямых переговоров с Украиной 2 июня все же состоится, что позволяет участникам поддерживать умеренный оптимизм, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Кроме того, на заседании в следующую пятницу ЦБ РФ может, как минимум, смягчить сигнал в отношении монетарной политики", - добавляет она, говоря о факторах динамики российского рынка акций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Политолог оценил шансы Трампа на урегулирование украинского кризиса
22 мая, 19:21
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияУкраинаСШАМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РостелекомBrentСитуация с курсами валют и ценами на нефтьВ мире
 
 
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