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"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.05.2025
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15:19 30.05.2025 (обновлено: 22:27 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.05.2025
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Россия существенно превосходит Польшу и страны Североатлантического альянса в технологиях по производству дронов, заявил военный эксперт Томаш Дармолинский в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:19:00+03:00
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технологии
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия существенно превосходит Польшу и страны Североатлантического альянса в технологиях по производству дронов, заявил военный эксперт Томаш Дармолинский в интервью Gazeta.&quot;В области дронов они делают такие вещи, о которых мы здесь можем только мечтать. Не только мы, но и большинство стран НАТО&quot;, — посетовал он.Эксперт также указал, что Варшаве следует перенять опыт Москвы по производству БПЛА.ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике из-за работы российских операторов FPV-дронов.Президент Владимир Путин 21 мая назвал разработку и производство беспилотников одним из ключевых направлений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250530/plan-2019939990.html
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технологии, россия, польша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Технологии, Россия, Польша, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России

Дармолинский: Россия создает БПЛА, о которых Польша и НАТО могут лишь мечтать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия существенно превосходит Польшу и страны Североатлантического альянса в технологиях по производству дронов, заявил военный эксперт Томаш Дармолинский в интервью Gazeta.
«

"В области дронов они делают такие вещи, о которых мы здесь можем только мечтать. Не только мы, но и большинство стран НАТО", — посетовал он.

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Эксперт также указал, что Варшаве следует перенять опыт Москвы по производству БПЛА.
ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике из-за работы российских операторов FPV-дронов.
Президент Владимир Путин 21 мая назвал разработку и производство беспилотников одним из ключевых направлений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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