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"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.05.2025
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Россия существенно превосходит Польшу и страны Североатлантического альянса в технологиях по производству дронов, заявил военный эксперт Томаш Дармолинский в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:19:00+03:00
2025-05-30T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия существенно превосходит Польшу и страны Североатлантического альянса в технологиях по производству дронов, заявил военный эксперт Томаш Дармолинский в интервью Gazeta."В области дронов они делают такие вещи, о которых мы здесь можем только мечтать. Не только мы, но и большинство стран НАТО", — посетовал он.Эксперт также указал, что Варшаве следует перенять опыт Москвы по производству БПЛА.ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и технике из-за работы российских операторов FPV-дронов.Президент Владимир Путин 21 мая назвал разработку и производство беспилотников одним из ключевых направлений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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технологии, россия, польша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Технологии, Россия, Польша, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Дармолинский: Россия создает БПЛА, о которых Польша и НАТО могут лишь мечтать