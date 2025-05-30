https://ria.ru/20250530/rossija-2019936600.html
В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета
В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета - РИА Новости, 30.05.2025
В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета
Лимит на разовые денежные переводы с упрощенной идентификаций клиента вступил в силу в России 30 мая, теперь без открытия счета в банке можно переводить не... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:40:00+03:00
2025-05-30T12:40:00+03:00
2025-05-30T12:40:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955591634_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_eadbf4deee44d2c918f49b2104cf27b5.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лимит на разовые денежные переводы с упрощенной идентификаций клиента вступил в силу в России 30 мая, теперь без открытия счета в банке можно переводить не более 100 тысяч рублей, сообщил ЦБ. "Перевести без открытия счета по упрощенной идентификации можно будет не более 100 тысяч рублей. Такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая этого года. Если необходимо перевести более 100 тысяч рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета", - говорится в релизе. Банк России напомнил, что до сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был. "Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тысяч до 100 тысяч рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации", - отмечается в материалах. Также регулятор указывает, что для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН (при наличии). "Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов", - заключили в ЦБ. Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
https://ria.ru/20250410/nspk-2010565399.html
https://ria.ru/20250515/dropper-2017015781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955591634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01f18eb7a25b6ff2a8f9026a3b27b516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета
ЦБ ввел лимит в 100 тысяч рублей на разовые денежные переводы без открытия счета
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лимит на разовые денежные переводы с упрощенной идентификаций клиента вступил в силу в России 30 мая, теперь без открытия счета в банке можно переводить не более 100 тысяч рублей, сообщил ЦБ.
"Перевести без открытия счета по упрощенной идентификации можно будет не более 100 тысяч рублей. Такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая этого года. Если необходимо перевести более 100 тысяч рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета", - говорится в релизе.
Банк России напомнил, что до сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.
«
"Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тысяч до 100 тысяч рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации", - отмечается в материалах.
Также регулятор указывает, что для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН (при наличии).
"Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов", - заключили в ЦБ
.
Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.