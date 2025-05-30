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Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2025
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10:57 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/rosobrnadzor-2019918754.html
Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ
Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2025
Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ
Школьники из года в год жалуются на сложность Единого государственного экзамена, пишут об этом в социальных сетях, а по итогу остаются довольны своими... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:57:00+03:00
2025-05-30T10:57:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Школьники из года в год жалуются на сложность Единого государственного экзамена, пишут об этом в социальных сетях, а по итогу остаются довольны своими результатами, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на учеников и их родителей сообщили о сложности заданий по математике профильного уровня в этом году, по их словам, тестирование было олимпиадного уровня. "Традиционно после сдачи математики профильной в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях. Я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике… Заходите в поисковик прошлых лет и видим восторг от полученных баллов. Они (школьники - ред.) пишут: несмотря на сложность математики этого года, я все-таки справился и получил высокие баллы. Я надеюсь, в этом году будет то же самое", - сказал Музаев журналистам. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоялся 27 мая. На участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. Они прошли во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: школьники из года в год жалуются на сложность ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробный ЕГЭ
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Школьники из года в год жалуются на сложность Единого государственного экзамена, пишут об этом в социальных сетях, а по итогу остаются довольны своими результатами, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на учеников и их родителей сообщили о сложности заданий по математике профильного уровня в этом году, по их словам, тестирование было олимпиадного уровня.
«
"Традиционно после сдачи математики профильной в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях. Я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике… Заходите в поисковик прошлых лет и видим восторг от полученных баллов. Они (школьники - ред.) пишут: несмотря на сложность математики этого года, я все-таки справился и получил высокие баллы. Я надеюсь, в этом году будет то же самое", - сказал Музаев журналистам.
ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоялся 27 мая. На участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. Они прошли во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
Вчера, 18:00
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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