https://ria.ru/20250530/rosobrnadzor-2019918754.html

Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ

Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2025

Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ

Школьники из года в год жалуются на сложность Единого государственного экзамена, пишут об этом в социальных сетях, а по итогу остаются довольны своими... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:57:00+03:00

2025-05-30T10:57:00+03:00

2025-05-30T10:57:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Школьники из года в год жалуются на сложность Единого государственного экзамена, пишут об этом в социальных сетях, а по итогу остаются довольны своими результатами, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на учеников и их родителей сообщили о сложности заданий по математике профильного уровня в этом году, по их словам, тестирование было олимпиадного уровня. "Традиционно после сдачи математики профильной в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях. Я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике… Заходите в поисковик прошлых лет и видим восторг от полученных баллов. Они (школьники - ред.) пишут: несмотря на сложность математики этого года, я все-таки справился и получил высокие баллы. Я надеюсь, в этом году будет то же самое", - сказал Музаев журналистам. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоялся 27 мая. На участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. Они прошли во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.

https://ria.ru/20250529/ege-2019843084.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)