https://ria.ru/20250530/rogov-2020015925.html

Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области

Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области - РИА Новости, 30.05.2025

Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области

Три танка ВСУ уничтожены в районе села Федоровка в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:39:00+03:00

2025-05-30T16:39:00+03:00

2025-05-30T16:39:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три танка ВСУ уничтожены в районе села Федоровка в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что освобождение населенного пункта Зеленое Поле позволило российским войскам выйти на стык границ ДНР и Запорожской области РФ с Днепропетровской областью Украины. "Активизировались боевые действия в районе сел Комар и Федоровка. Находятся они недалеко от границы ДНР и Запорожской области Российской Федерации с Днепропетровской областью Украины. Там наши войска уничтожили за сутки шесть единиц тяжелой техники противника, включая три танка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник понес значимые потери в личном составе, а его попытки контратак на этом участке фронта пресекаются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф