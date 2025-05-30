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Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/rogov-2020015925.html
Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области
Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области - РИА Новости, 30.05.2025
Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области
Три танка ВСУ уничтожены в районе села Федоровка в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:39:00+03:00
2025-05-30T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три танка ВСУ уничтожены в районе села Федоровка в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что освобождение населенного пункта Зеленое Поле позволило российским войскам выйти на стык границ ДНР и Запорожской области РФ с Днепропетровской областью Украины. "Активизировались боевые действия в районе сел Комар и Федоровка. Находятся они недалеко от границы ДНР и Запорожской области Российской Федерации с Днепропетровской областью Украины. Там наши войска уничтожили за сутки шесть единиц тяжелой техники противника, включая три танка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, противник понес значимые потери в личном составе, а его попытки контратак на этом участке фронта пресекаются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил об уничтожении трех танков ВСУ близ Днепропетровской области

Рогов: ВС России подбили три танка ВСУ у Федоровки в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Три танка ВСУ уничтожены в районе села Федоровка в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что освобождение населенного пункта Зеленое Поле позволило российским войскам выйти на стык границ ДНР и Запорожской области РФ с Днепропетровской областью Украины.
"Активизировались боевые действия в районе сел Комар и Федоровка. Находятся они недалеко от границы ДНР и Запорожской области Российской Федерации с Днепропетровской областью Украины. Там наши войска уничтожили за сутки шесть единиц тяжелой техники противника, включая три танка", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, противник понес значимые потери в личном составе, а его попытки контратак на этом участке фронта пресекаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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