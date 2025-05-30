https://ria.ru/20250530/reestr-2020024008.html
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 30.05.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Алексея Экслера*, журналиста Александра Черкасова*, фотожурналиста Евгения... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:04:00+03:00
2025-05-30T17:04:00+03:00
2025-05-30T17:13:00+03:00
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
россия
александр черкасов
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Алексея Экслера*, журналиста Александра Черкасова*, фотожурналиста Евгения Фельдмана*, сообщается на сайте ведомства."Тридцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г.Н. Охотин*, А.В. Поливанова*, А.И. Ракша*, Е.О. Фельдман*, А.В. Черкасов*, А.Б. Экслер*, а также ресурс "Москва против мобилизации"*, - говорится в сообщении.Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Хроникёр"*.* внесены в реестр иностранных агентов
https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017874834.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), общество, россия, александр черкасов, евгений фельдман
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество, Россия, Александр Черкасов, Евгений Фельдман
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст внес писателя Экслера и журналиста Черкасова в реестр иноагентов