https://ria.ru/20250530/putin-2020068740.html

Путин поручил обеспечить допстраховку работникам охранных ГУП

Путин поручил обеспечить допстраховку работникам охранных ГУП - РИА Новости, 30.05.2025

Путин поручил обеспечить допстраховку работникам охранных ГУП

Президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить дополнительные страховые гарантии работникам специализированных охранных ГУП, пострадавшим в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:30:00+03:00

2025-05-30T20:30:00+03:00

2025-05-30T20:30:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить дополнительные страховые гарантии работникам специализированных охранных ГУП, пострадавшим в результате украинских обстрелов, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". "Правительству Российской Федерации... предоставить дополнительные государственные страховые гарантии пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции, контртеррористической операции на территории Российской Федерации, в результате обстрелов территории Российской Федерации украинскими вооруженными формированиями и террористических актов работникам специализированных государственных унитарных предприятий, созданных в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 августа.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин