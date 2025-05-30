https://ria.ru/20250530/putin-2020068740.html
Путин поручил обеспечить допстраховку работникам охранных ГУП
Путин поручил обеспечить допстраховку работникам охранных ГУП - РИА Новости, 30.05.2025
Путин поручил обеспечить допстраховку работникам охранных ГУП
Президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить дополнительные страховые гарантии работникам специализированных охранных ГУП, пострадавшим в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:30:00+03:00
2025-05-30T20:30:00+03:00
2025-05-30T20:30:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить дополнительные страховые гарантии работникам специализированных охранных ГУП, пострадавшим в результате украинских обстрелов, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". "Правительству Российской Федерации... предоставить дополнительные государственные страховые гарантии пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции, контртеррористической операции на территории Российской Федерации, в результате обстрелов территории Российской Федерации украинскими вооруженными формированиями и террористических актов работникам специализированных государственных унитарных предприятий, созданных в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 августа.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поручил обеспечить допстраховку работникам охранных ГУП
Путин поручил предоставить страховые гарантии сотрудникам охранных ГУП