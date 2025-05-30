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Ветераны СВО в Ставрополье получат поддержку от ПСБ в открытии бизнеса - РИА Новости, 30.05.2025
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15:15 30.05.2025 (обновлено: 15:20 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/psb-2019991484.html
Ветераны СВО в Ставрополье получат поддержку от ПСБ в открытии бизнеса
Ветераны СВО в Ставрополье получат поддержку от ПСБ в открытии бизнеса - РИА Новости, 30.05.2025
Ветераны СВО в Ставрополье получат поддержку от ПСБ в открытии бизнеса
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между банком и правительством региона, РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:15:00+03:00
2025-05-30T15:20:00+03:00
псб (банк псб)
ставропольский край
петр фрадков
сво
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между банком и правительством региона, направленное на помощь участникам СВО, военным пенсионерам и членам их семей в части запуска своего дела, сообщает пресс-служба банка. Программа "Новое звание – предприниматель", разработанная в сотрудничестве с министерством экономического развития России, включает бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации специалистов банка, сопровождение на каждом этапе от идеи до старта. "ПСБ не первый год реализует программы поддержки участников специальной военной операции. Одна из приоритетных задач банка – помочь ветеранам СВО найти свое призвание в мирной жизни. Объединив усилия банка и региона, мы получим больше возможностей для оказания адресной социальной поддержки ветеранам и их семьям. Наш новый проект нацелен на содействие занятости военнослужащих, реализации их личностного и управленческого потенциала на гражданском поприще. Участники программы не только получат необходимые навыки для запуска своего дела с нуля, но и будут обеспечены всесторонней поддержкой на всех этапах жизненного цикла их бизнеса", — сказал Фрадков. Губернатор подчеркнул, что Ставрополье гордится своими земляками, которые с честью выполнили боевые задачи и вернулись домой. "Наш общий долг — окружить их вниманием, поддержать и создать необходимые условия для возвращения к привычной жизни. Это системная работа, которую мы ведем вместе с надежными социально ориентированными партнерами. Совместно с ПСБ мы запускаем программу, которая даст бойцам возможность реализовать себя, открыть собственный бизнес, стать крепкой опорой для своих семей и родного края. Это пример того, как поддержка защитников Отечества превращается в новые возможности для людей и для развития региона. Уверен, что такие проекты укрепляют единство страны, закладывают прочный фундамент для будущего России и Ставрополья", — отметил Владимиров, его слова приводятся на сайте правительства региона. Также в ходе рабочей встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" в Ставропольском крае. В частности, были затронуты темы строительства спорткомплекса с ледовой ареной, дворца спорта и современного легкоатлетического манежа в Ставрополе для проведения международных соревнований и соревнований всероссийского уровня. Кроме того, Фрадков и Владимиров рассмотрели вопросы реконструкции действующего легкоатлетического манежа в Ставропольском училище олимпийского резерва, а также вопросы капитального ремонта открытого легкоатлетического стадиона и стадиона для длинных метаний, говорится в сообщении пресс-службы банка.
https://ria.ru/20250528/psb-2019631611.html
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псб (банк псб), ставропольский край, петр фрадков, сво, поддержка бизнеса
ПСБ (Банк ПСБ), Ставропольский край, Петр Фрадков, СВО, Поддержка бизнеса
Ветераны СВО в Ставрополье получат поддержку от ПСБ в открытии бизнеса

Ветераны СВО Ставрополья получат поддержку от ПСБ при открытии бизнеса

© Фото : пресс-служба ПСБГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель ПСБ Петр Фрадков
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель ПСБ Петр Фрадков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между банком и правительством региона, направленное на помощь участникам СВО, военным пенсионерам и членам их семей в части запуска своего дела, сообщает пресс-служба банка.
Программа "Новое звание – предприниматель", разработанная в сотрудничестве с министерством экономического развития России, включает бесплатное онлайн-обучение основам ведения бизнеса, консультации специалистов банка, сопровождение на каждом этапе от идеи до старта.
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"ПСБ не первый год реализует программы поддержки участников специальной военной операции. Одна из приоритетных задач банка – помочь ветеранам СВО найти свое призвание в мирной жизни. Объединив усилия банка и региона, мы получим больше возможностей для оказания адресной социальной поддержки ветеранам и их семьям. Наш новый проект нацелен на содействие занятости военнослужащих, реализации их личностного и управленческого потенциала на гражданском поприще. Участники программы не только получат необходимые навыки для запуска своего дела с нуля, но и будут обеспечены всесторонней поддержкой на всех этапах жизненного цикла их бизнеса", — сказал Фрадков.
Губернатор подчеркнул, что Ставрополье гордится своими земляками, которые с честью выполнили боевые задачи и вернулись домой.
"Наш общий долг — окружить их вниманием, поддержать и создать необходимые условия для возвращения к привычной жизни. Это системная работа, которую мы ведем вместе с надежными социально ориентированными партнерами. Совместно с ПСБ мы запускаем программу, которая даст бойцам возможность реализовать себя, открыть собственный бизнес, стать крепкой опорой для своих семей и родного края. Это пример того, как поддержка защитников Отечества превращается в новые возможности для людей и для развития региона. Уверен, что такие проекты укрепляют единство страны, закладывают прочный фундамент для будущего России и Ставрополья", — отметил Владимиров, его слова приводятся на сайте правительства региона.
Также в ходе рабочей встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" в Ставропольском крае. В частности, были затронуты темы строительства спорткомплекса с ледовой ареной, дворца спорта и современного легкоатлетического манежа в Ставрополе для проведения международных соревнований и соревнований всероссийского уровня. Кроме того, Фрадков и Владимиров рассмотрели вопросы реконструкции действующего легкоатлетического манежа в Ставропольском училище олимпийского резерва, а также вопросы капитального ремонта открытого легкоатлетического стадиона и стадиона для длинных метаний, говорится в сообщении пресс-службы банка.
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27 мая, 19:16
 
ПСБ (Банк ПСБ)Ставропольский крайПетр ФрадковСВОПоддержка бизнеса
 
 
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