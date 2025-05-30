https://ria.ru/20250530/professionaly-2020080836.html

В Нижнем Новгороде завершился финал чемпионата "Профессионалы"

В Нижнем Новгороде завершился финал чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 30.05.2025

В Нижнем Новгороде завершился финал чемпионата "Профессионалы"

Завершился финал Всероссийского чемпионата "Профессионалы" по креативным индустриям и информационным технологиям в Нижнем Новгороде, сообщили в аппарате... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:53:00+03:00

2025-05-30T22:53:00+03:00

2025-05-30T22:53:00+03:00

общество

россия

нижний новгород

нижегородская область

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Завершился финал Всероссийского чемпионата "Профессионалы" по креативным индустриям и информационным технологиям в Нижнем Новгороде, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель председателя правительства РоссииДмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин", - говорится в сообщении.Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове отметил, что на площадке федерального технопарка в Нижнем Новгороде студенты колледжей, техникумов и школьники смогли продемонстрировать своё мастерство, умение решать задачи любой сложности. "Отличная подготовка, сильный характер позволили вам обойти соперников, доказать, что вы – лучшие в своём деле. Год от года в нашей стране растет всероссийское чемпионатное движение. Состязания дают участникам импульс для личного и профессионального роста, помогают раскрывать свои способности, реализовывать смелые планы и проекты, а выступления являются примером для многих молодых людей, которые хотят работать в сфере креативных индустрий и информационных технологий", - добавил Мишустин. Чернышенко также поздравил участников и пожелал успехов в их начинаниях и профессионального роста. "Дорогие друзья, от себя лично хотел бы направить тоже пожелания счастья, добра и признательности всем участникам. Мы имели возможность с некоторыми из вас пообщаться в прекрасном пространстве технопарка, увидеть крутых специалистов, замечательных наставников, заинтересованных работодателей. Ищите, пробуйте, все у вас получится, вы все точно – победители. Вами гордится страна, вы лучшие, на вас все будут ориентироваться", - сказал зампред правительства. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что победителями в основном и юниорском зачёте стали 24 участника, призерами – 48 участников. Кроме того, были объявлены победители и призеры в международном, индустриальном и командном зачетах. "Дорогие ребята, хочу поздравить всех финалистов и отдельно поблагодарить ваших родителей, учителей и наставников. Сегодня благодаря им вы в этом зале. Здесь присутствуют также представители ваших будущих работодателей – крупных предприятий. Они смотрят и выбирают лучших из лучших. Сегодня среднее профессиональное образование развивается, и оно очень востребовано. Огромное внимание подготовке рабочих кадров уделяет президент России. Организованный по его поручению проект "Профессионалитет" стал настоящим драйвером развития экономики нашей страны", - сказал министр. Кравцов подчеркнул, что впервые в Нижнем Новгороде проходит финал чемпионата "Профессионалы", он адресовал слова благодарности команде Нижегородской области за блестящую организацию мероприятия.

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нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, нижний новгород, нижегородская область, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, михаил мишустин