В Нижнем Новгороде завершился финал чемпионата "Профессионалы"
Чернышенко: завершился финал чемпионата "Профессионалы" по креативным индустриям
Нижний Новгород. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Завершился финал Всероссийского чемпионата "Профессионалы" по креативным индустриям и информационным технологиям в Нижнем Новгороде, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
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"В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель председателя правительства РоссииДмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин", - говорится в сообщении.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственном слове отметил, что на площадке федерального технопарка в Нижнем Новгороде студенты колледжей, техникумов и школьники смогли продемонстрировать своё мастерство, умение решать задачи любой сложности.
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"Отличная подготовка, сильный характер позволили вам обойти соперников, доказать, что вы – лучшие в своём деле. Год от года в нашей стране растет всероссийское чемпионатное движение. Состязания дают участникам импульс для личного и профессионального роста, помогают раскрывать свои способности, реализовывать смелые планы и проекты, а выступления являются примером для многих молодых людей, которые хотят работать в сфере креативных индустрий и информационных технологий", - добавил Мишустин.
Чернышенко также поздравил участников и пожелал успехов в их начинаниях и профессионального роста.
"Дорогие друзья, от себя лично хотел бы направить тоже пожелания счастья, добра и признательности всем участникам. Мы имели возможность с некоторыми из вас пообщаться в прекрасном пространстве технопарка, увидеть крутых специалистов, замечательных наставников, заинтересованных работодателей. Ищите, пробуйте, все у вас получится, вы все точно – победители. Вами гордится страна, вы лучшие, на вас все будут ориентироваться", - сказал зампред правительства.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что победителями в основном и юниорском зачёте стали 24 участника, призерами – 48 участников. Кроме того, были объявлены победители и призеры в международном, индустриальном и командном зачетах.
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"Дорогие ребята, хочу поздравить всех финалистов и отдельно поблагодарить ваших родителей, учителей и наставников. Сегодня благодаря им вы в этом зале. Здесь присутствуют также представители ваших будущих работодателей – крупных предприятий. Они смотрят и выбирают лучших из лучших. Сегодня среднее профессиональное образование развивается, и оно очень востребовано. Огромное внимание подготовке рабочих кадров уделяет президент России. Организованный по его поручению проект "Профессионалитет" стал настоящим драйвером развития экономики нашей страны", - сказал министр.
Кравцов подчеркнул, что впервые в Нижнем Новгороде проходит финал чемпионата "Профессионалы", он адресовал слова благодарности команде Нижегородской области за блестящую организацию мероприятия.