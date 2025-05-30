https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html

Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку

Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 30.05.2025

Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку

Мещанский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за взятку бывшему топ--менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:55:00+03:00

2025-05-30T20:55:00+03:00

2025-05-30T21:02:00+03:00

происшествия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за взятку бывшему топ--менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Мещанского районного суда города Москвы Элгуджи Кокосадзе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", - сообщили в суде.Он был взял под стражу в зале суда.Также ему назначен штраф в трёхкратном размере от суммы взятки - около 100 миллионов рублей.По версии следствия, Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ).В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.Второй фигурант Элгудж Кокосадзе был признан виновным в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находился под подпиской о невыезде.РИА Новости

https://ria.ru/20250128/vzyatka-1995819026.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"