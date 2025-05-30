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Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 30.05.2025
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20:55 30.05.2025 (обновлено: 21:02 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html
Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку
Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку - РИА Новости, 30.05.2025
Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку
Мещанский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за взятку бывшему топ--менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:55:00+03:00
2025-05-30T21:02:00+03:00
происшествия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за взятку бывшему топ--менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Мещанского районного суда города Москвы Элгуджи Кокосадзе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", - сообщили в суде.Он был взял под стражу в зале суда.Также ему назначен штраф в трёхкратном размере от суммы взятки - около 100 миллионов рублей.По версии следствия, Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ).В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.Второй фигурант Элгудж Кокосадзе был признан виновным в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находился под подпиской о невыезде.РИА Новости
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происшествия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Происшествия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку

Гендиру "Оргэнергостроя" дали 8 лет колонии за взятку топ- менеджеру "Росатома"

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за взятку бывшему топ--менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Приговором Мещанского районного суда города Москвы Элгуджи Кокосадзе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", - сообщили в суде.
Он был взял под стражу в зале суда.
Также ему назначен штраф в трёхкратном размере от суммы взятки - около 100 миллионов рублей.
По версии следствия, Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями (часть 6 статьи 290 УК РФ).
В ноябре Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.
Второй фигурант Элгудж Кокосадзе был признан виновным в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Он признал вину еще до начала процесса и находился под подпиской о невыезде.РИА Новости
Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Топ-менеджер "Росатома" Сахаров признал вину в получении взятки
28 января, 05:53
 
ПроисшествияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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