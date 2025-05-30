https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2020068577.html
Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов
Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов - РИА Новости, 30.05.2025
Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:24:00+03:00
2025-05-30T20:24:00+03:00
2025-05-30T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд.Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях предоставления земельных участков гражданам для собственных нужд обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности муниципальных образований указанных субъектов Российской Федерации: земельных участков, на которых расположены садовые дома, жилые дома, гаражи граждан", - говорится в поручении.Коме того, Путин поручил обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, принадлежащих некоммерческим организациям и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд.Также Путин поручил кабмину и властям новых регионов обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, предоставленных гражданам до 5 октября 2022 года и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд.
https://realty.ria.ru/20250428/pravitelstvo-2013772750.html
https://realty.ria.ru/20250424/developery-2012963219.html
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Правительство РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область
Путин поручил предоставить участки жителям новых регионов
Правительство примет решения для предоставления участков жителям новых регионов