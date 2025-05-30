https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2019961891.html

Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли

Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли - РИА Новости, 30.05.2025

Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли

Правительство РФ создаст подкомиссию по оказанию адресных финансовых мер поддержки в угольной отрасли, ее возглавит глава Минфина Антон Силуанов, сообщил... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:34:00+03:00

2025-05-30T13:34:00+03:00

2025-05-30T13:34:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ создаст подкомиссию по оказанию адресных финансовых мер поддержки в угольной отрасли, ее возглавит глава Минфина Антон Силуанов, сообщил кабмин. Кабмин ранее сообщил, что угольные предприятия получат дополнительную поддержку, которая должна обеспечить их дальнейшее стабильное развитие в условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры рынка. "В предоставлении мер помощи организациям угольной отрасли, разработанных Правительством по поручению Президента, будет использоваться адресный подход. С этой целью принято решение о создании Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики", - говорится в сообщении. Подкомиссия будет действовать в рамках Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций на площадке Минфина. "Возглавит Подкомиссию министр финансов Антон Силуанов. В ее состав войдут представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и других структур", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250519/rossija-2017893286.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)