https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2019961891.html
Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли
Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли - РИА Новости, 30.05.2025
Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли
Правительство РФ создаст подкомиссию по оказанию адресных финансовых мер поддержки в угольной отрасли, ее возглавит глава Минфина Антон Силуанов, сообщил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:34:00+03:00
2025-05-30T13:34:00+03:00
2025-05-30T13:34:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975028823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ba326525cecc64aeee18b3d7f41788c.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ создаст подкомиссию по оказанию адресных финансовых мер поддержки в угольной отрасли, ее возглавит глава Минфина Антон Силуанов, сообщил кабмин. Кабмин ранее сообщил, что угольные предприятия получат дополнительную поддержку, которая должна обеспечить их дальнейшее стабильное развитие в условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры рынка. "В предоставлении мер помощи организациям угольной отрасли, разработанных Правительством по поручению Президента, будет использоваться адресный подход. С этой целью принято решение о создании Подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики", - говорится в сообщении. Подкомиссия будет действовать в рамках Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций на площадке Минфина. "Возглавит Подкомиссию министр финансов Антон Силуанов. В ее состав войдут представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и других структур", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250519/rossija-2017893286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли
Правительство создаст подкомиссию по адресной поддержке угольной отрасли