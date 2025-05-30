СМИ: в Испании проверяют связь убийства Портнова с его поездкой в Киев
Pais: полиция Испании проверяет связь убийства Портнова с его поездкой в Киев
© Фото : страница Андрея Портного в соцсетиБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
© Фото : страница Андрея Портного в соцсети
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь. Архивное фото
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МАДРИД, 30 мая - РИА Новости. Национальная полиция Испании расследует, могла ли поездка бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Киев за несколько дней до его убийства быть связана с самим преступлением, сообщает газета Pais со ссылкой на источники.
"Украинский юрист Андрей Портнов, 52 лет, за три дня до того, как его застрелили у входа в школу его дочерей в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид) 21 мая, побывал в Украине… В настоящее время следователи пытаются установить, может ли эта поездка и указанные контакты быть связаны с его убийством", - пишет издание.
По его информации, расследование сосредоточено на изучении как последних дней жизни Портнова, так и его привычек. Следствие полагает, что убийцы заранее изучали повседневные маршруты Портнова. Одной из его привычек было лично отвозить дочерей в Американскую школу - престижное учебное заведение, где учатся дети из состоятельных семей. Отмечается, что он не пользовался услугами профессиональной охраны, полагаясь на людей из близкого круга.
По версии следствия, в убийстве 21 мая участвовали три человека - стрелявший и двое сообщников. После нападения они скрылись в районе лесопарка Каса-де-Кампо. Полиция считает, что они уехали на заранее подготовленным автомобилем, а не, как предполагалось ранее, на мотоцикле или в метро, пишет газета.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.