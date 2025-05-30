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Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 30.05.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:49 30.05.2025 (обновлено: 15:51 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/pomosch-2020001510.html
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 30.05.2025
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Жители Кировской области отправили гуманитарную помощь землякам-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:49:00+03:00
2025-05-30T15:51:00+03:00
надежные люди
кировская область
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Жители Кировской области отправили гуманитарную помощь землякам-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. Больший объем гуманитарного груза составили медицинские препараты, в том числе и полностью укомплектованные тактические медицинские рюкзаки, средства личной гигиены, маскировочные сети. "На этой неделе автомобиль с гуманитарной помощью из Кировской области побывал в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области. Было доставлено более 600 посылок в 10 точек дислокации кировских бойцов. Например, кировскому батальону "За Вятку", - говорится в сообщении. Гуманитарную помощь собирали общественные организации и неравнодушные жители Кировской области. Бойцы поблагодарили жителей Кировской области за помощь и поддержку и рассказали, что всегда с нетерпением ждут любую весточку с малой родины.
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РИА Новости
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96
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кировская область, сво
Надежные люди, Кировская область, СВО
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации

Жители Кировской области отправили гуманитарную помощь землякам-участникам СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Кировской области Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Кировской области
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Жители Кировской области отправили гуманитарную помощь землякам-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Больший объем гуманитарного груза составили медицинские препараты, в том числе и полностью укомплектованные тактические медицинские рюкзаки, средства личной гигиены, маскировочные сети.
"На этой неделе автомобиль с гуманитарной помощью из Кировской области побывал в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области. Было доставлено более 600 посылок в 10 точек дислокации кировских бойцов. Например, кировскому батальону "За Вятку", - говорится в сообщении.
Гуманитарную помощь собирали общественные организации и неравнодушные жители Кировской области. Бойцы поблагодарили жителей Кировской области за помощь и поддержку и рассказали, что всегда с нетерпением ждут любую весточку с малой родины.
 
Надежные людиКировская областьСВО
 
 
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