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Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации

Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 30.05.2025

Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации

Жители Кировской области отправили гуманитарную помощь землякам-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:49:00+03:00

2025-05-30T15:49:00+03:00

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надежные люди

кировская область

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Жители Кировской области отправили гуманитарную помощь землякам-участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. Больший объем гуманитарного груза составили медицинские препараты, в том числе и полностью укомплектованные тактические медицинские рюкзаки, средства личной гигиены, маскировочные сети. "На этой неделе автомобиль с гуманитарной помощью из Кировской области побывал в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области. Было доставлено более 600 посылок в 10 точек дислокации кировских бойцов. Например, кировскому батальону "За Вятку", - говорится в сообщении. Гуманитарную помощь собирали общественные организации и неравнодушные жители Кировской области. Бойцы поблагодарили жителей Кировской области за помощь и поддержку и рассказали, что всегда с нетерпением ждут любую весточку с малой родины.

кировская область

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2025

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кировская область, сво