https://ria.ru/20250530/politico-2019902285.html

"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России

"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России - РИА Новости, 30.05.2025

"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России

Президент США Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Россий больше, чем прекращения боевых действий на Украине, пишет Politico. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:57:00+03:00

2025-05-30T08:57:00+03:00

2025-05-30T10:47:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

василий небензя

дональд трамп

politico

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cf580918abe9750fa3eb7789f57affa.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Россий больше, чем прекращения боевых действий на Украине, пишет Politico."Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы на самом деле оказать больше давления на Путина. Он может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — приводят журналисты слова европейского чиновника, пожелавшего не раскрывать свою личность.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать Трампа и любой ценой вернуть США на антироссийские и русофобские позиции.На фоне сведений о том, что глава США обдумывает введение санкций против России, в четверг агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома сообщало, что американский лидер все еще надеется на развитие экономического партнерства между странами.

https://ria.ru/20250530/berlin-2019884724.html

https://ria.ru/20250530/proschet-2019891986.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, василий небензя, дональд трамп, politico, оон, владимир зеленский