https://ria.ru/20250530/politico-2019902285.html
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России - РИА Новости, 30.05.2025
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России
Президент США Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Россий больше, чем прекращения боевых действий на Украине, пишет Politico. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:57:00+03:00
2025-05-30T08:57:00+03:00
2025-05-30T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Россий больше, чем прекращения боевых действий на Украине, пишет Politico."Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы на самом деле оказать больше давления на Путина. Он может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — приводят журналисты слова европейского чиновника, пожелавшего не раскрывать свою личность.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать Трампа и любой ценой вернуть США на антироссийские и русофобские позиции.На фоне сведений о том, что глава США обдумывает введение санкций против России, в четверг агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома сообщало, что американский лидер все еще надеется на развитие экономического партнерства между странами.
https://ria.ru/20250530/berlin-2019884724.html
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В мире, США, Россия, Украина, Василий Небензя, Дональд Трамп, Politico, ООН, Владимир Зеленский
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России
Politico: Трамп хочет перезагрузить отношения с РФ больше, чем мира на Украине