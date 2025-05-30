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"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России - РИА Новости, 30.05.2025
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08:57 30.05.2025 (обновлено: 10:47 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/politico-2019902285.html
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России - РИА Новости, 30.05.2025
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России
Президент США Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Россий больше, чем прекращения боевых действий на Украине, пишет Politico. РИА Новости, 30.05.2025
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в мире
сша
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василий небензя
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Россий больше, чем прекращения боевых действий на Украине, пишет Politico."Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы на самом деле оказать больше давления на Путина. Он может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — приводят журналисты слова европейского чиновника, пожелавшего не раскрывать свою личность.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать Трампа и любой ценой вернуть США на антироссийские и русофобские позиции.На фоне сведений о том, что глава США обдумывает введение санкций против России, в четверг агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома сообщало, что американский лидер все еще надеется на развитие экономического партнерства между странами.
https://ria.ru/20250530/berlin-2019884724.html
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в мире, сша, россия, украина, василий небензя, дональд трамп, politico, оон, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Василий Небензя, Дональд Трамп, Politico, ООН, Владимир Зеленский
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России

Politico: Трамп хочет перезагрузить отношения с РФ больше, чем мира на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет перезагрузки отношений с Россий больше, чем прекращения боевых действий на Украине, пишет Politico.
«
"Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы на самом деле оказать больше давления на Путина. Он может хотеть перезагрузки отношений с Россией больше всего, даже больше, чем мира на Украине", — приводят журналисты слова европейского чиновника, пожелавшего не раскрывать свою личность.
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Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать Трампа и любой ценой вернуть США на антироссийские и русофобские позиции.
На фоне сведений о том, что глава США обдумывает введение санкций против России, в четверг агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома сообщало, что американский лидер все еще надеется на развитие экономического партнерства между странами.
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В миреСШАРоссияУкраинаВасилий НебензяДональд ТрампPoliticoООНВладимир Зеленский
 
 
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