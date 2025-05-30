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Подрядчики оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги - РИА Новости, 30.05.2025
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21:28 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/podrjadchiki-2020073118.html
Подрядчики оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги
Подрядчики оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги - РИА Новости, 30.05.2025
Подрядчики оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги
Ряд подрядчиков оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги в бюджет после обращения властей в суд, сообщил губернатор регионе Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:28:00+03:00
2025-05-30T21:28:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Ряд подрядчиков оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги в бюджет после обращения властей в суд, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков. Ранее губернатор рассказал, что по результатам дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей, которые уже вернули в бюджет. Также, по его словам, есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Власти направили в суд иски по взысканию средств в отношении семи организаций, строивших оборонительные сооружения. "После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий. Надеемся, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски", - написал Гладков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что проверка будет продолжена. Сумма исковых требований составляла около 11,8 миллиона рублей. Согласно данным из картотеки арбитражного суда региона, от ООО "Регион Сибирь" требовали 2,88 миллиона рублей, от ООО "ЭкоРесурс 36"— 2,72 миллиона, от ООО "Сталкер"— 2,59 миллиона, к ООО "Автострада" поданы два иска суммарно около 1,92 миллиона. Претензии на 987 тысяч рублей были предъявлены к ООО "БелСпецТех-строй", на 520 тысяч - к ООО "Белгороддорстрой". Наименьшая сумма, 163 тысячи рублей, заявлена в иске против ООО "Белстройплюс".
https://ria.ru/20250530/gladkov-2020069757.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Подрядчики оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги

Гладков заявил, что подрядчики оборонительных сооружений вернули деньги в бюджет

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Ряд подрядчиков оборонительных сооружений в Белгородской области вернули деньги в бюджет после обращения властей в суд, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор рассказал, что по результатам дополнительной проверки по строительству оборонительных сооружений проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей, которые уже вернули в бюджет. Также, по его словам, есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Власти направили в суд иски по взысканию средств в отношении семи организаций, строивших оборонительные сооружения.
«
"После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий. Надеемся, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что проверка будет продолжена.
Сумма исковых требований составляла около 11,8 миллиона рублей. Согласно данным из картотеки арбитражного суда региона, от ООО "Регион Сибирь" требовали 2,88 миллиона рублей, от ООО "ЭкоРесурс 36"— 2,72 миллиона, от ООО "Сталкер"— 2,59 миллиона, к ООО "Автострада" поданы два иска суммарно около 1,92 миллиона. Претензии на 987 тысяч рублей были предъявлены к ООО "БелСпецТех-строй", на 520 тысяч - к ООО "Белгороддорстрой". Наименьшая сумма, 163 тысячи рублей, заявлена в иске против ООО "Белстройплюс".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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