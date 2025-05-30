https://ria.ru/20250530/peskov-2019943805.html

Будущее европейской безопасности надо обсуждать с ЕС, заявил Песков

Будущее европейской безопасности надо обсуждать с ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2025

Будущее европейской безопасности надо обсуждать с ЕС, заявил Песков

Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры именно между РФ и Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:13:00+03:00

2025-05-30T13:13:00+03:00

2025-05-30T13:13:00+03:00

россия

стамбул

украина

дмитрий песков

владимир мединский

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры именно между РФ и Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Так или иначе, конечно, будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250530/evroparlament-2019896088.html

https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире