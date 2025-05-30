https://ria.ru/20250530/peskov-2019940807.html

Детали меморандума по Украине обнародоваться не будут, заявил Песков

Детали меморандума по Украине обнародоваться не будут, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2025

Детали меморандума по Украине обнародоваться не будут, заявил Песков

Детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:02:00+03:00

2025-05-30T13:02:00+03:00

2025-05-30T13:03:00+03:00

россия

украина

стамбул

дмитрий песков

владимир мединский

рустем умеров

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду министр обороны Украины Рустем Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта. "Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может быть обнародовано", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html

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