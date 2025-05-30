https://ria.ru/20250530/peregovory-2019891891.html

Россия надеется, что Киев серьезно отнесется к переговорам, заявили в МИД

Россия надеется, что Киев серьезно отнесется к переговорам, заявили в МИД - РИА Новости, 30.05.2025

Россия надеется, что Киев серьезно отнесется к переговорам, заявили в МИД

Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:05:00+03:00

2025-05-30T06:05:00+03:00

2025-05-30T08:42:00+03:00

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ПЕКИН, 30 мая — РИА Новости. Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на 10-й международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху"."Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года. <...> Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", — подчеркнул он.Руденко также отметил, что состоявшаяся в Стамбуле встреча позволила договориться о практических шагах по урегулированию.В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.

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Дарья Буймова

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