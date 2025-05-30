https://ria.ru/20250530/pasport-2019881657.html

На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта

На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта - РИА Новости, 30.05.2025

На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта

На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:49:00+03:00

2025-05-30T01:49:00+03:00

2025-05-30T11:15:00+03:00

россия

камчатка

киргизия

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."Полицией вынесено решение о прекращении гражданства Российской Фелерации 39-летней уроженки Киргизской Республики. <...> Причиной стало установление фактов совершения женщиной действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, а также негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе", — говорится в релизе.У женщины изъяли паспорт, который она получила в 2020 году. В трехдневный срок ей придется покинуть территорию страны.

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, камчатка, киргизия, происшествия