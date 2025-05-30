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На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта - РИА Новости, 30.05.2025
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01:49 30.05.2025 (обновлено: 11:15 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/pasport-2019881657.html
На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта
На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта - РИА Новости, 30.05.2025
На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта
На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:49:00+03:00
2025-05-30T11:15:00+03:00
россия
камчатка
киргизия
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."Полицией вынесено решение о прекращении гражданства Российской Фелерации 39-летней уроженки Киргизской Республики. &lt;...&gt; Причиной стало установление фактов совершения женщиной действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, а также негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе", — говорится в релизе.У женщины изъяли паспорт, который она получила в 2020 году. В трехдневный срок ей придется покинуть территорию страны.
https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html
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россия, камчатка, киргизия, происшествия
Россия, Камчатка, Киргизия, Происшествия
На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта

На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу безопасности

© Полиция Камчатки/TelegramПолиция Камчатского края вынесла решение о прекращении российского гражданства уроженки Киргизии
Полиция Камчатского края вынесла решение о прекращении российского гражданства уроженки Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Полиция Камчатки/Telegram
Полиция Камчатского края вынесла решение о прекращении российского гражданства уроженки Киргизии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая РИА Новости. На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"Полицией вынесено решение о прекращении гражданства Российской Фелерации 39-летней уроженки Киргизской Республики. <...> Причиной стало установление фактов совершения женщиной действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, а также негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе", — говорится в релизе.
У женщины изъяли паспорт, который она получила в 2020 году. В трехдневный срок ей придется покинуть территорию страны.
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РоссияКамчаткаКиргизияПроисшествия
 
 
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