На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта
На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу безопасности
© Полиция Камчатки/TelegramПолиция Камчатского края вынесла решение о прекращении российского гражданства уроженки Киргизии
Полиция Камчатского края вынесла решение о прекращении российского гражданства уроженки Киргизии
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта за угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"Полицией вынесено решение о прекращении гражданства Российской Фелерации 39-летней уроженки Киргизской Республики. <...> Причиной стало установление фактов совершения женщиной действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, а также негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе", — говорится в релизе.
У женщины изъяли паспорт, который она получила в 2020 году. В трехдневный срок ей придется покинуть территорию страны.
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
28 декабря 2023, 11:32