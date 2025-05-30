Овчинский: Москва дает старт новой градостроительной программе

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти Москвы дают старт новой градостроительной программе "Московские кварталы" для создания жилья с одновременным возведением необходимой инфраструктуры, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



"Программа позволит еще прозрачнее и гармоничнее развивать районы Москвы. Городской застройщик полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение. Уже при запуске программы закладываются основы квартального подхода – жилые дома строят вместе с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.



Министр отметил, что рядом с жилыми домами расположатся благоустроенные дворы и дороги, школы, детские сады и поликлиники. Он указал, что столичные власти на постоянной основе анализируют потребность в инфраструктурных объектах в перспективе нескольких лет, после чего проектируют новые, исходя из прогнозов и планов застройки каждого района.



Это позволяет жителям тратить меньше времени на дорогу и получать все необходимые социальные услуги вблизи своего жилья.