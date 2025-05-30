https://ria.ru/20250530/osetiya-2019999245.html

В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП

В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП - РИА Новости, 30.05.2025

В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП

Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:41:00+03:00

2025-05-30T15:41:00+03:00

2025-05-30T15:49:00+03:00

происшествия

авто

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ПЯТИГОРСК, 30 мая – РИА Новости. Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона."На автодороге "Дзуарикау-Архонская" произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. По предварительной информации, пятеро погибших, двое пострадавших.", – говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В пресс-службе отметили, что в ДТП столкнулись "ВАЗ-2107" под управлением водителя 1992 года рождения и Lada Priora под управлением водителя 2006 года рождения.

https://ria.ru/20250527/dtp-2019447827.html

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2025

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происшествия, авто