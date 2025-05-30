https://ria.ru/20250530/osetiya-2019999245.html
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП - РИА Новости, 30.05.2025
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП
Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:41:00+03:00
2025-05-30T15:41:00+03:00
2025-05-30T15:49:00+03:00
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 мая – РИА Новости. Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона."На автодороге "Дзуарикау-Архонская" произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. По предварительной информации, пятеро погибших, двое пострадавших.", – говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В пресс-службе отметили, что в ДТП столкнулись "ВАЗ-2107" под управлением водителя 1992 года рождения и Lada Priora под управлением водителя 2006 года рождения.
https://ria.ru/20250527/dtp-2019447827.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП
Пятеро человек погибли, двое пострадали при ДТП в Северной Осетии
ПЯТИГОРСК, 30 мая – РИА Новости. Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона.
"На автодороге "Дзуарикау-Архонская" произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. По предварительной информации, пятеро погибших, двое пострадавших.", – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе отметили, что в ДТП столкнулись "ВАЗ-2107" под управлением водителя 1992 года рождения и Lada Priora под управлением водителя 2006 года рождения.