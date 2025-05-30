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В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП - РИА Новости, 30.05.2025
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15:41 30.05.2025 (обновлено: 15:49 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/osetiya-2019999245.html
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП - РИА Новости, 30.05.2025
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП
Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:41:00+03:00
2025-05-30T15:49:00+03:00
происшествия
авто
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ПЯТИГОРСК, 30 мая – РИА Новости. Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона."На автодороге "Дзуарикау-Архонская" произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. По предварительной информации, пятеро погибших, двое пострадавших.", – говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В пресс-службе отметили, что в ДТП столкнулись "ВАЗ-2107" под управлением водителя 1992 года рождения и Lada Priora под управлением водителя 2006 года рождения.
https://ria.ru/20250527/dtp-2019447827.html
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Северной Осетии пятеро человек погибли при ДТП

Пятеро человек погибли, двое пострадали при ДТП в Северной Осетии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 30 мая – РИА Новости. Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона.
"На автодороге "Дзуарикау-Архонская" произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств. По предварительной информации, пятеро погибших, двое пострадавших.", – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе отметили, что в ДТП столкнулись "ВАЗ-2107" под управлением водителя 1992 года рождения и Lada Priora под управлением водителя 2006 года рождения.
Место ДТП с участием автобуса в Кингисеппском районе Ленинградской области. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
27 мая, 23:00
 
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