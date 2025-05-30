https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020029517.html

Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя

Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025

Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя

РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:23:00+03:00

2025-05-30T17:23:00+03:00

2025-05-30T17:42:00+03:00

украина

россия

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg

ООН, 30 мая – РИА Новости. РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется", заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020031415.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, василий небензя, оон