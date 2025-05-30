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Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025
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17:23 30.05.2025 (обновлено: 17:42 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020029517.html
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя
РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025
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украина
россия
василий небензя
оон
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ООН, 30 мая – РИА Новости. РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется", заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020031415.html
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украина, россия, василий небензя, оон
Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя

Небензя: Россия готова продолжать боевые действия на Украине сколько потребуется

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 30 мая – РИА Новости. РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Важно навсегда урегулировать причины конфликта на Украине, заявил Небензя
Вчера, 17:31
 
УкраинаРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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