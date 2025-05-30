https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020029517.html
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2025
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя
РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:23:00+03:00
2025-05-30T17:23:00+03:00
2025-05-30T17:42:00+03:00
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ООН, 30 мая – РИА Новости. РФ готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине "столько, сколько потребуется", заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020031415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, василий небензя, оон
Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется, заявил Небензя
Небензя: Россия готова продолжать боевые действия на Украине сколько потребуется