На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии
Посол Украины в Австралии сообщил о ликвидации наемника ВСУ из Новой Зеландии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко сообщил о том, что наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, предположительно, был ликвидирован во время боевых действий на Украине, соответствующее заявление он сделал в соцсети X.
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"Я получил новость о том, что Шан Ле-Кернс, предположительно, погиб", - говорится в сообщении посла, опубликованном в пятницу в соцсети X.
Мирошниченко не приводит подробностей произошедшего.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.