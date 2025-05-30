https://ria.ru/20250530/naemnik-2020063862.html

На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии

На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии - РИА Новости, 30.05.2025

На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко сообщил о том, что наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, предположительно, был... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:32:00+03:00

2025-05-30T19:32:00+03:00

2025-05-30T19:32:00+03:00

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сергей лавров

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко сообщил о том, что наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, предположительно, был ликвидирован во время боевых действий на Украине, соответствующее заявление он сделал в соцсети X. "Я получил новость о том, что Шан Ле-Кернс, предположительно, погиб", - говорится в сообщении посла, опубликованном в пятницу в соцсети X. Мирошниченко не приводит подробностей произошедшего. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, новая зеландия, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины