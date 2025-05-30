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На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/naemnik-2020063862.html
На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии
На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии - РИА Новости, 30.05.2025
На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии
Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко сообщил о том, что наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, предположительно, был... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:32:00+03:00
2025-05-30T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
новая зеландия
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мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко сообщил о том, что наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, предположительно, был ликвидирован во время боевых действий на Украине, соответствующее заявление он сделал в соцсети X. "Я получил новость о том, что Шан Ле-Кернс, предположительно, погиб", - говорится в сообщении посла, опубликованном в пятницу в соцсети X. Мирошниченко не приводит подробностей произошедшего. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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в мире, украина, новая зеландия, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Новая Зеландия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии

Посол Украины в Австралии сообщил о ликвидации наемника ВСУ из Новой Зеландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко сообщил о том, что наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, предположительно, был ликвидирован во время боевых действий на Украине, соответствующее заявление он сделал в соцсети X.
«
"Я получил новость о том, что Шан Ле-Кернс, предположительно, погиб", - говорится в сообщении посла, опубликованном в пятницу в соцсети X.
Мирошниченко не приводит подробностей произошедшего.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНовая ЗеландияРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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