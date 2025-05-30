https://ria.ru/20250530/naemnik-2019881104.html

Британский наемник Бонини сотрудничал с европейскими разведками

Британский наемник Бонини сотрудничал с европейскими разведками - РИА Новости, 30.05.2025

Британский наемник Бонини сотрудничал с европейскими разведками

Британский наемник Гэри Бонини, воевавший за киевский режим и разыскиваемый правоохранительными органами РФ, сотрудничал с европейскими разведками, выяснило РИА РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:40:00+03:00

2025-05-30T01:40:00+03:00

2025-05-30T01:40:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Британский наемник Гэри Бонини, воевавший за киевский режим и разыскиваемый правоохранительными органами РФ, сотрудничал с европейскими разведками, выяснило РИА Новости. На прошлой неделе Генпрокуратура РФ сообщила, что уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина Великобритании Бонини направлено в суд. По версии следствия, в марте 2022 года британец прибыл на Украину, где вступил в интернациональный легион, прошел дополнительную военную подготовку. До августа 2022 года в составе интернационального легиона и иных подразделений территориальной обороны Украины Бонини принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, за что получил более 374 тысяч рублей. Как следует из соцсетей Бонини, у него за плечами опыт службы в британских вооруженных силах, где он был снайпером разведывательного взвода. Британец работал в Африке, Афганистане. Там же указано, что он "оказывал поддержку европейским разведывательным службам, проводя операции,… часто в составе небольших групп или автономно". Оказавшись на Украине, с марта по август 2022 года Бонини тесно работал с украинскими разведслужбами в качестве консультанта и обработчика информации, осуществлял контроль над передачей информации между иностранными гражданами и украинскими должностными лицами. Из записей Бонини следует, что он был награжден медалью главного управления разведки Украины якобы за работу в Донецке. Позднее, с мая по ноябрь 2024 года, согласно данным в соцсетях британца, он работал военным советником в Африке. Бонини объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, африка, генеральная прокуратура рф