Британский наемник Бонини сотрудничал с европейскими разведками
Британский наемник, разыскиваемый РФ, связан с европейской разведкой
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Британский наемник Гэри Бонини, воевавший за киевский режим и разыскиваемый правоохранительными органами РФ, сотрудничал с европейскими разведками, выяснило РИА Новости.
На прошлой неделе Генпрокуратура РФ сообщила, что уголовное дело в отношении 33-летнего гражданина Великобритании Бонини направлено в суд. По версии следствия, в марте 2022 года британец прибыл на Украину, где вступил в интернациональный легион, прошел дополнительную военную подготовку. До августа 2022 года в составе интернационального легиона и иных подразделений территориальной обороны Украины Бонини принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, за что получил более 374 тысяч рублей.
Как следует из соцсетей Бонини, у него за плечами опыт службы в британских вооруженных силах, где он был снайпером разведывательного взвода. Британец работал в Африке, Афганистане.
Там же указано, что он "оказывал поддержку европейским разведывательным службам, проводя операции,… часто в составе небольших групп или автономно".
Оказавшись на Украине, с марта по август 2022 года Бонини тесно работал с украинскими разведслужбами в качестве консультанта и обработчика информации, осуществлял контроль над передачей информации между иностранными гражданами и украинскими должностными лицами.
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Из записей Бонини следует, что он был награжден медалью главного управления разведки Украины якобы за работу в Донецке.
Позднее, с мая по ноябрь 2024 года, согласно данным в соцсетях британца, он работал военным советником в Африке.
Бонини объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
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