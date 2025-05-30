https://ria.ru/20250530/moskva-2021802560.html
Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены в Москве
Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены в Москве
Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-30T16:26:00+03:00
2025-05-30T16:26:00+03:00
2025-06-09T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "На Чистопрудном бульваре специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по реконструкции трамвайного разворота с двумя современными одиночными стрелочными переводами с гибким остряком. Они позволяют трамваям переходить с главного пути на примыкающие с автоматическим переводом направления движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновленный разворот станет частью строящейся трамвайной линии, которая протянется по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от Комсомольской площади до Чистых прудов. Протяженность уложенного пути на этом участке составляет около 110 метров, из них 100 - гнутые трамвайные рельсы. В работах задействовали около 40 человек, использовали шесть единиц техники. "В ходе реконструкции демонтировали рельсы на разворотном кольце и дорожное покрытие, выкопали котлован и заложили монолитное основание. На прямых участках вдоль бульвара, где сохраняются существующие рельсы, расчистили подушку для выравнивания стыковки старых и новых путей. Кроме того, специалисты обеспечили регулировку и фиксацию стрелок как в плановом, так и в высотном положении", - уточняется в сообщении. Поясняется, что особенностью этой трамвайной линии стало то, что она строится на монолитном основании, без традиционных шпал. Переустройство трамвайного разворота на Чистопрудном бульваре выделяется еще и тем, что здесь соединили классические трамвайные рельсы со специальной бороздкой для колес и использовавшиеся ранее рельсы железнодорожного типа.
https://ria.ru/20250530/tysjachi-2019909173.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены в Москве
Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены в центре Москвы
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Основные работы по реконструкции трамвайного разворота завершены на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"На Чистопрудном бульваре специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по реконструкции трамвайного разворота с двумя современными одиночными стрелочными переводами с гибким остряком. Они позволяют трамваям переходить с главного пути на примыкающие с автоматическим переводом направления движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обновленный разворот станет частью строящейся трамвайной линии, которая протянется по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой от Комсомольской площади до Чистых прудов. Протяженность уложенного пути на этом участке составляет около 110 метров, из них 100 - гнутые трамвайные рельсы. В работах задействовали около 40 человек, использовали шесть единиц техники.
"В ходе реконструкции демонтировали рельсы на разворотном кольце и дорожное покрытие, выкопали котлован и заложили монолитное основание. На прямых участках вдоль бульвара, где сохраняются существующие рельсы, расчистили подушку для выравнивания стыковки старых и новых путей. Кроме того, специалисты обеспечили регулировку и фиксацию стрелок как в плановом, так и в высотном положении", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что особенностью этой трамвайной линии стало то, что она строится на монолитном основании, без традиционных шпал. Переустройство трамвайного разворота на Чистопрудном бульваре выделяется еще и тем, что здесь соединили классические трамвайные рельсы со специальной бороздкой для колес и использовавшиеся ранее рельсы железнодорожного типа.