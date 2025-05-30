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Биография Татьяны Москальковой - РИА Новости, 30.05.2025
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00:49 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/moskalkova-2019536743.html
Биография Татьяны Москальковой
Биография Татьяны Москальковой - РИА Новости, 30.05.2025
Биография Татьяны Москальковой
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске Белорусской ССР (ныне... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:49:00+03:00
2025-05-30T00:49:00+03:00
справки
витебск
россия
татьяна москалькова
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске Белорусской ССР (ныне Белоруссия) в семье военного. После гибели отца семья переехала в Москву.В 1978 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина) по специальности "правоведение". В последующие годы – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР, докторантуру Академии управления МВД России. Доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор. Трудовую деятельность начала в 1972 году, работала бухгалтером в Иностранной юридической коллегии (подразделение министерства иностранных дел СССР).С 1974 по 1984 год была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. Подготовила свыше трех тысяч проектов решений о помиловании.В 1984-2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового департамента МВД России. В сферу деятельности входили правовая экспертиза проектов ведомственных актов на их соответствие законодательству и международным договорам, подготовка проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов. Принимала участие в разработке законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка.С декабря 2007 года по апрель 2016 года – депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Являлась председателем комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, координатором российско-эстонских межпарламентских связей. Представляла интересы России в составе российской делегации в комиссии по правам человека ООН. Состояла во фракции политической партии "Справедливая Россия", являлась членом президиума Центрального совета партии.22 апреля 2016 года Государственная Дума выбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 22 апреля 2021 года Татьяна Москалькова была вновь утверждена Госдумой в должности уполномоченного по правам человека в РФ.Генерал-майор милиции в отставке.Заслуженный юрист Российской Федерации.Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, учебников, комментариев к законодательству.Награждена Орденом Александра Невского, орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Отмечена благодарностью президента Российской Федерации, благодарностью правительства РФ, почетными грамотами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания.Удостоена ордена святой равноапостольной княгини Ольги.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
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справки, витебск, россия, татьяна москалькова
Справки, Витебск, Россия, Татьяна Москалькова

Биография Татьяны Москальковой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске Белорусской ССР (ныне Белоруссия) в семье военного. После гибели отца семья переехала в Москву.
В 1978 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина) по специальности "правоведение". В последующие годы – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР, докторантуру Академии управления МВД России. Доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор.
Трудовую деятельность начала в 1972 году, работала бухгалтером в Иностранной юридической коллегии (подразделение министерства иностранных дел СССР).
С 1974 по 1984 год была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. Подготовила свыше трех тысяч проектов решений о помиловании.
В 1984-2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового департамента МВД России. В сферу деятельности входили правовая экспертиза проектов ведомственных актов на их соответствие законодательству и международным договорам, подготовка проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов. Принимала участие в разработке законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка.
С декабря 2007 года по апрель 2016 года – депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Являлась председателем комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, координатором российско-эстонских межпарламентских связей. Представляла интересы России в составе российской делегации в комиссии по правам человека ООН. Состояла во фракции политической партии "Справедливая Россия", являлась членом президиума Центрального совета партии.
22 апреля 2016 года Государственная Дума выбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
22 апреля 2021 года Татьяна Москалькова была вновь утверждена Госдумой в должности уполномоченного по правам человека в РФ.
Генерал-майор милиции в отставке.
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, учебников, комментариев к законодательству.
Награждена Орденом Александра Невского, орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Отмечена благодарностью президента Российской Федерации, благодарностью правительства РФ, почетными грамотами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания.
Удостоена ордена святой равноапостольной княгини Ольги.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВитебскРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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