https://ria.ru/20250530/moskalkova-2019536743.html

Биография Татьяны Москальковой

Биография Татьяны Москальковой - РИА Новости, 30.05.2025

Биография Татьяны Москальковой

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске Белорусской ССР (ныне... РИА Новости, 30.05.2025

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справки

витебск

россия

татьяна москалькова

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске Белорусской ССР (ныне Белоруссия) в семье военного. После гибели отца семья переехала в Москву.В 1978 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина) по специальности "правоведение". В последующие годы – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР, докторантуру Академии управления МВД России. Доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор. Трудовую деятельность начала в 1972 году, работала бухгалтером в Иностранной юридической коллегии (подразделение министерства иностранных дел СССР).С 1974 по 1984 год была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. Подготовила свыше трех тысяч проектов решений о помиловании.В 1984-2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового департамента МВД России. В сферу деятельности входили правовая экспертиза проектов ведомственных актов на их соответствие законодательству и международным договорам, подготовка проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов. Принимала участие в разработке законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка.С декабря 2007 года по апрель 2016 года – депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Являлась председателем комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, координатором российско-эстонских межпарламентских связей. Представляла интересы России в составе российской делегации в комиссии по правам человека ООН. Состояла во фракции политической партии "Справедливая Россия", являлась членом президиума Центрального совета партии.22 апреля 2016 года Государственная Дума выбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 22 апреля 2021 года Татьяна Москалькова была вновь утверждена Госдумой в должности уполномоченного по правам человека в РФ.Генерал-майор милиции в отставке.Заслуженный юрист Российской Федерации.Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, учебников, комментариев к законодательству.Награждена Орденом Александра Невского, орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Отмечена благодарностью президента Российской Федерации, благодарностью правительства РФ, почетными грамотами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания.Удостоена ордена святой равноапостольной княгини Ольги.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, витебск, россия, татьяна москалькова