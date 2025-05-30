https://ria.ru/20250530/mordoviya-2019958553.html

Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии

Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии - РИА Новости, 30.05.2025

Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии

Предложения по поддержке семьи, рождаемости и многодетности обсудили в Саранске по итогам проведения трехдневной стратегической сессии Агентства стратегических... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:27:00+03:00

2025-05-30T13:27:00+03:00

2025-05-30T13:27:00+03:00

республика мордовия

саранск

россия

республика мордовия

семья

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Предложения по поддержке семьи, рождаемости и многодетности обсудили в Саранске по итогам проведения трехдневной стратегической сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященной совершенствованию демографической политики, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Глава республики Артём Здунов отметил, что это важное направление сотрудничества региона с АСИ. Работа сессии была направлена на разработку решений по совершенствованию региональной программы повышения рождаемости, нормативных правовых актов и выработку федеральных инициатив, в том числе для рассмотрения в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", которую возглавляет руководитель Мордовии. Глава республики и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности. В плане предусмотрен целый комплекс мер с особым вниманием к многодетным, а также молодым (студенческим) семьям. "Мордовия может стать одним из первых субъектов, где и стратегия региона, и все программы строятся с учетом критериев, ориентированных на семьи. Агентство совместно с регионом разработало план поддержки семей и рождаемости, включающий более 70 мероприятий, направленных на создание, сохранение, поддержку и приумножение семей", – приводятся в сообщении слова Чупшевой. Она также отметила, что все предложения итогового плана сгруппированы по четырём направлениям: укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе, обеспечение социально-экономического благополучия семей и создание комфортной среды для жизни, охрана здоровья, материнства и детства, организационные мероприятия. При этом часть из решений имеет большой потенциал к тиражированию. "Меры касаются поддержки многодетных семей, молодых семей, беременных женщин, семей с новорожденными детьми, семей, проживающих на сельских территориях, развитию корпоративных практик. В их числе, например, меры по улучшению жилищных условий, увеличение выплаты на рождение шестого ребенка в рамках регионального семейного капитала. Обсуждались решения по повышению мобильности семей с детьми, в том числе при приобретении автомобиля", - говорится в сообщении. Также в плане предусмотрено снятие ограничений по целям использования регионального семейного капитала. Это важно для того, чтобы каждая семья могла гибко использовать меры поддержки с учетом ее потребностей. Как отметили участники совещания, важно, чтобы каждая отрасль была настроена на интересы семьи: от экономики и креативной индустрии до социальной сферы и предпринимательского сообщества.

https://ria.ru/20250529/mastor-2019852681.html

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саранск, россия, республика мордовия, семья