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Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии - РИА Новости, 30.05.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
13:27 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/mordoviya-2019958553.html
Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии
Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии - РИА Новости, 30.05.2025
Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии
Предложения по поддержке семьи, рождаемости и многодетности обсудили в Саранске по итогам проведения трехдневной стратегической сессии Агентства стратегических... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:27:00+03:00
2025-05-30T13:27:00+03:00
республика мордовия
саранск
россия
республика мордовия
семья
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Предложения по поддержке семьи, рождаемости и многодетности обсудили в Саранске по итогам проведения трехдневной стратегической сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященной совершенствованию демографической политики, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Глава республики Артём Здунов отметил, что это важное направление сотрудничества региона с АСИ. Работа сессии была направлена на разработку решений по совершенствованию региональной программы повышения рождаемости, нормативных правовых актов и выработку федеральных инициатив, в том числе для рассмотрения в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", которую возглавляет руководитель Мордовии. Глава республики и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности. В плане предусмотрен целый комплекс мер с особым вниманием к многодетным, а также молодым (студенческим) семьям. "Мордовия может стать одним из первых субъектов, где и стратегия региона, и все программы строятся с учетом критериев, ориентированных на семьи. Агентство совместно с регионом разработало план поддержки семей и рождаемости, включающий более 70 мероприятий, направленных на создание, сохранение, поддержку и приумножение семей", – приводятся в сообщении слова Чупшевой. Она также отметила, что все предложения итогового плана сгруппированы по четырём направлениям: укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе, обеспечение социально-экономического благополучия семей и создание комфортной среды для жизни, охрана здоровья, материнства и детства, организационные мероприятия. При этом часть из решений имеет большой потенциал к тиражированию. "Меры касаются поддержки многодетных семей, молодых семей, беременных женщин, семей с новорожденными детьми, семей, проживающих на сельских территориях, развитию корпоративных практик. В их числе, например, меры по улучшению жилищных условий, увеличение выплаты на рождение шестого ребенка в рамках регионального семейного капитала. Обсуждались решения по повышению мобильности семей с детьми, в том числе при приобретении автомобиля", - говорится в сообщении. Также в плане предусмотрено снятие ограничений по целям использования регионального семейного капитала. Это важно для того, чтобы каждая семья могла гибко использовать меры поддержки с учетом ее потребностей. Как отметили участники совещания, важно, чтобы каждая отрасль была настроена на интересы семьи: от экономики и креативной индустрии до социальной сферы и предпринимательского сообщества.
https://ria.ru/20250529/mastor-2019852681.html
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саранск, россия, республика мордовия, семья
Республика Мордовия, Саранск, Россия, Республика Мордовия, Семья
Предложения по поддержке семьи и рождаемости представили в Мордовии

Власти Мордовии обсудили предложения по поддержке семьи и рождаемости

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Предложения по поддержке семьи, рождаемости и многодетности обсудили в Саранске по итогам проведения трехдневной стратегической сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященной совершенствованию демографической политики, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Глава республики Артём Здунов отметил, что это важное направление сотрудничества региона с АСИ. Работа сессии была направлена на разработку решений по совершенствованию региональной программы повышения рождаемости, нормативных правовых актов и выработку федеральных инициатив, в том числе для рассмотрения в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", которую возглавляет руководитель Мордовии.
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Глава республики и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве и план мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности. В плане предусмотрен целый комплекс мер с особым вниманием к многодетным, а также молодым (студенческим) семьям.
"Мордовия может стать одним из первых субъектов, где и стратегия региона, и все программы строятся с учетом критериев, ориентированных на семьи. Агентство совместно с регионом разработало план поддержки семей и рождаемости, включающий более 70 мероприятий, направленных на создание, сохранение, поддержку и приумножение семей", – приводятся в сообщении слова Чупшевой.
Она также отметила, что все предложения итогового плана сгруппированы по четырём направлениям: укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе, обеспечение социально-экономического благополучия семей и создание комфортной среды для жизни, охрана здоровья, материнства и детства, организационные мероприятия. При этом часть из решений имеет большой потенциал к тиражированию.
"Меры касаются поддержки многодетных семей, молодых семей, беременных женщин, семей с новорожденными детьми, семей, проживающих на сельских территориях, развитию корпоративных практик. В их числе, например, меры по улучшению жилищных условий, увеличение выплаты на рождение шестого ребенка в рамках регионального семейного капитала. Обсуждались решения по повышению мобильности семей с детьми, в том числе при приобретении автомобиля", - говорится в сообщении.
Также в плане предусмотрено снятие ограничений по целям использования регионального семейного капитала. Это важно для того, чтобы каждая семья могла гибко использовать меры поддержки с учетом ее потребностей. Как отметили участники совещания, важно, чтобы каждая отрасль была настроена на интересы семьи: от экономики и креативной индустрии до социальной сферы и предпринимательского сообщества.
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Республика МордовияСаранскРоссияРеспублика МордовияСемья
 
 
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