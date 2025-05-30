https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020078818.html
Шествие ЛГБТ* в Кишиневе проведут вопреки запрету городских властей
Шествие ЛГБТ* в Кишиневе проведут вопреки запрету городских властей - РИА Новости, 30.05.2025
Шествие ЛГБТ* в Кишиневе проведут вопреки запрету городских властей
Парад ЛГБТ* в Кишиневе будет проведен вопреки запрету городских властей и общественному резонансу, заявила РИА Новости депутат парламента Молдавии от Блока... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:27:00+03:00
2025-05-30T22:27:00+03:00
2025-05-30T22:27:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Парад ЛГБТ* в Кишиневе будет проведен вопреки запрету городских властей и общественному резонансу, заявила РИА Новости депутат парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Особенно возмущает, что организация подобных мероприятий происходит при поддержке зарубежных фондов, в том числе фонда Сороса, и сопровождается масштабными мерами охраны за счет государственных ресурсов. В условиях тяжелого экономического, социального и демографического кризиса, в котором находится Республика Молдова, тратить миллионы леев из бюджета на обеспечение парада меньшинства - это не просто нецелесообразно, это кощунственно по отношению к большинству граждан, которым не хватает на еду, лекарства и отопление. Городские власти приняли четкое решение о запрете, но активисты ЛГБТ* и представители правящей партии игнорируют волю народа и местных властей, навязывая свою повестку вопреки общественному мнению", - сказала Караман. Депутат подчеркнула, что проведение парада противоречит мнению подавляющего большинства молдаван. По ее словам, власти должны прислушиваться к позиции народа, а не навязывать чуждые ценности под давлением внешних сил. Согласно социологическим опросам, 85% жителей Молдавии выступают против легализации однополых браков и за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. В предыдущие годы проведение ЛГБТ*-мероприятий в Кишиневе сопровождалось протестами и столкновениями между сторонниками и противниками, которые заканчивались только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250530/partija-2020074769.html
https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html
https://ria.ru/20241113/moldaviya-1983604935.html
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в мире, кишинев, молдавия, традиционные ценности, лгбт*-сообщество, партия социалистов молдавии
В мире, Кишинев, Молдавия, традиционные ценности, ЛГБТ*-сообщество, Партия социалистов Молдавии
Шествие ЛГБТ* в Кишиневе проведут вопреки запрету городских властей
Депутат Караман: шествие ЛГБТ в Кишиневе проведут вопреки запрету властей города
КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Парад ЛГБТ* в Кишиневе будет проведен вопреки запрету городских властей и общественному резонансу, заявила РИА Новости депутат парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии
выступил с инициативой проведения в Кишиневе
15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан
, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
"Особенно возмущает, что организация подобных мероприятий происходит при поддержке зарубежных фондов, в том числе фонда Сороса, и сопровождается масштабными мерами охраны за счет государственных ресурсов. В условиях тяжелого экономического, социального и демографического кризиса, в котором находится Республика Молдова, тратить миллионы леев из бюджета на обеспечение парада меньшинства - это не просто нецелесообразно, это кощунственно по отношению к большинству граждан, которым не хватает на еду, лекарства и отопление. Городские власти приняли четкое решение о запрете, но активисты ЛГБТ* и представители правящей партии игнорируют волю народа и местных властей, навязывая свою повестку вопреки общественному мнению", - сказала Караман.
Депутат подчеркнула, что проведение парада противоречит мнению подавляющего большинства молдаван. По ее словам, власти должны прислушиваться к позиции народа, а не навязывать чуждые ценности под давлением внешних сил.
Согласно социологическим опросам, 85% жителей Молдавии выступают против легализации однополых браков и за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества.
В предыдущие годы проведение ЛГБТ*-мероприятий в Кишиневе сопровождалось протестами и столкновениями между сторонниками и противниками, которые заканчивались только после вмешательства полиции.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.