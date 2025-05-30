Власти Молдавии пытаются уничтожить Гагаузию, заявил Шор
Шор: в Молдавии используют суды, полицию и налоговую, чтобы уничтожить Гагаузию
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии используют в своих интересах суды, полицию и налоговую службу, чтобы уничтожить Гагаузскую автономию, заявил в беседе с РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Налоговая служба Молдавии в пятницу заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с Шором. Решение принято на основании закона о применении международных ограничительных мер, все фигуранты находятся под санкциями Европейского союза.
"В Молдавии мы сейчас видим, как незаконно захватившая власть (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и ее "пасовские" (PAS - молдавская аббревиатура правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) бандиты пытаются уничтожить Гагаузскую автономию. Нелегитимная власть подмяла под себя все институты, они как хотят вертят судьями, полицией, налоговой. Цель одна - везде поставить своих наместников, лишить народ права выбора, лишить Гагаузию законно избранного главы региона", - заявил Шор.
Политик отметил, что Гуцул уже судят по сфабрикованному делу, несмотря на отсутствие весомых доказательств.
"Теперь Кишинев лезет в карман, заблокировали счета и недвижимость не только у Гуцул, но и у нескольких сторонников блока "Победа" - с подачи хозяев из ЕС. Только потому, что люди открыто высказывают свою политическую позицию в стране, которая называет себя демократической. На самом деле власти просто решили, что им позволено всё", - отмечает Шор.
Оппозиционер подчеркнул, что Кишиневу неизбежно придется отвечать перед законом за все преступления, включая незаконный арест главы автономии, блокировку имущества и нарушение всех конституционных прав и свобод.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.