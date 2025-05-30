Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии пытаются уничтожить Гагаузию, заявил Шор - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020071727.html
Власти Молдавии пытаются уничтожить Гагаузию, заявил Шор
Власти Молдавии пытаются уничтожить Гагаузию, заявил Шор - РИА Новости, 30.05.2025
Власти Молдавии пытаются уничтожить Гагаузию, заявил Шор
Власти Молдавии используют в своих интересах суды, полицию и налоговую службу, чтобы уничтожить Гагаузскую автономию, заявил в беседе с РИА Новости лидер... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:07:00+03:00
2025-05-30T21:07:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
илан шор
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии используют в своих интересах суды, полицию и налоговую службу, чтобы уничтожить Гагаузскую автономию, заявил в беседе с РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Налоговая служба Молдавии в пятницу заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с Шором. Решение принято на основании закона о применении международных ограничительных мер, все фигуранты находятся под санкциями Европейского союза. "В Молдавии мы сейчас видим, как незаконно захватившая власть (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и ее "пасовские" (PAS - молдавская аббревиатура правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) бандиты пытаются уничтожить Гагаузскую автономию. Нелегитимная власть подмяла под себя все институты, они как хотят вертят судьями, полицией, налоговой. Цель одна - везде поставить своих наместников, лишить народ права выбора, лишить Гагаузию законно избранного главы региона", - заявил Шор. Политик отметил, что Гуцул уже судят по сфабрикованному делу, несмотря на отсутствие весомых доказательств. "Теперь Кишинев лезет в карман, заблокировали счета и недвижимость не только у Гуцул, но и у нескольких сторонников блока "Победа" - с подачи хозяев из ЕС. Только потому, что люди открыто высказывают свою политическую позицию в стране, которая называет себя демократической. На самом деле власти просто решили, что им позволено всё", - отмечает Шор. Оппозиционер подчеркнул, что Кишиневу неизбежно придется отвечать перед законом за все преступления, включая незаконный арест главы автономии, блокировку имущества и нарушение всех конституционных прав и свобод. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065931.html
https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065356.html
https://ria.ru/20250530/prezident-2020058773.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c79efaf004dddbe28964dd7277361484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз
Власти Молдавии пытаются уничтожить Гагаузию, заявил Шор

Шор: в Молдавии используют суды, полицию и налоговую, чтобы уничтожить Гагаузию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии используют в своих интересах суды, полицию и налоговую службу, чтобы уничтожить Гагаузскую автономию, заявил в беседе с РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Налоговая служба Молдавии в пятницу заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с Шором. Решение принято на основании закона о применении международных ограничительных мер, все фигуранты находятся под санкциями Европейского союза.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Экс-премьер Молдавии назвал рост тарифов катастрофой
Вчера, 19:49
"В Молдавии мы сейчас видим, как незаконно захватившая власть (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и ее "пасовские" (PAS - молдавская аббревиатура правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) бандиты пытаются уничтожить Гагаузскую автономию. Нелегитимная власть подмяла под себя все институты, они как хотят вертят судьями, полицией, налоговой. Цель одна - везде поставить своих наместников, лишить народ права выбора, лишить Гагаузию законно избранного главы региона", - заявил Шор.
Политик отметил, что Гуцул уже судят по сфабрикованному делу, несмотря на отсутствие весомых доказательств.
"Теперь Кишинев лезет в карман, заблокировали счета и недвижимость не только у Гуцул, но и у нескольких сторонников блока "Победа" - с подачи хозяев из ЕС. Только потому, что люди открыто высказывают свою политическую позицию в стране, которая называет себя демократической. На самом деле власти просто решили, что им позволено всё", - отмечает Шор.
Оппозиционер подчеркнул, что Кишиневу неизбежно придется отвечать перед законом за все преступления, включая незаконный арест главы автономии, блокировку имущества и нарушение всех конституционных прав и свобод.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей
Вчера, 19:45
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Третьего ноября минувшего года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло - кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Филат обвинил Санду в доведении Молдавии до нищеты
Вчера, 19:00
 
В миреМолдавияГагаузияИлан ШорЕвгения ГуцулМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала