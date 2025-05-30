В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей
Депутат Цырдя: Кишинев травит защитников традиционных ценностей и критиков ЛГБТ
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Травле в Молдавии подвергают тех, кто защищает традиционные ценности, критикуя ЛГБТ*-парады, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
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"Организации, которые продвигают эти парады, сегодня не просто занимаются защитой, как они говорят, прав сексуальных меньшинств, но и травлей тех людей, у которых другие взгляды и которые себе позволяют выражать какое-то критическое мнение по отношению к этим маршам, парадам, семинарам для ЛГБТ* и проектам, которые они проводят в школах. Они буквально травят всех тех лидеров общественного мнения, политологов, людей, которые защищают традиционные ценности, традиционный брак и семью, понятия "мужчина" и "женщина", вот уже лет 15, как у власти находятся проевропейские партии, и особенно последние пять лет, как у власти Майя Санду (президент Молдавии - ред.)", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что подают в суды на тех, кто не разделяет взглядов и мнения на продвижение ЛГБТ*-пропаганды в Молдавии, в том числе и на него. "И требуют полмиллиона леев, то есть речь о более чем 25 тысячах евро. Для Молдовы это бешеные деньги. И вот сейчас сужусь и я, и бывший президент Молдовы Владимир Воронин, и другие. Также буквально затравили архиепископа Маркела. Он что-то сказал, процитировал Библию, и на него - штрафы и суды, и сотни статей. В моем случае то же самое. И это пишет эта сеть СМИ, которые финансируются извне, из западных фондов", - подчеркнул Цырдя.
Ранее лидер оппозиционной в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что организация Genderdoc-M подала в полицию жалобу и на него за высказывания против пропаганды ЛГБТ*. Партия социалистов заявила также, что запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе.
Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.