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В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей - РИА Новости, 30.05.2025
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19:45 30.05.2025 (обновлено: 19:57 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020065356.html
В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей
В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей - РИА Новости, 30.05.2025
В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей
Травле в Молдавии подвергают тех, кто защищает традиционные ценности, критикуя ЛГБТ*-парады, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:45:00+03:00
2025-05-30T19:57:00+03:00
в мире
молдавия
партия социалистов молдавии
лгбт*-сообщество
традиционные ценности
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Травле в Молдавии подвергают тех, кто защищает традиционные ценности, критикуя ЛГБТ*-парады, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция. "Организации, которые продвигают эти парады, сегодня не просто занимаются защитой, как они говорят, прав сексуальных меньшинств, но и травлей тех людей, у которых другие взгляды и которые себе позволяют выражать какое-то критическое мнение по отношению к этим маршам, парадам, семинарам для ЛГБТ* и проектам, которые они проводят в школах. Они буквально травят всех тех лидеров общественного мнения, политологов, людей, которые защищают традиционные ценности, традиционный брак и семью, понятия "мужчина" и "женщина", вот уже лет 15, как у власти находятся проевропейские партии, и особенно последние пять лет, как у власти Майя Санду (президент Молдавии - ред.)", - сказал Цырдя. Депутат отметил, что подают в суды на тех, кто не разделяет взглядов и мнения на продвижение ЛГБТ*-пропаганды в Молдавии, в том числе и на него. "И требуют полмиллиона леев, то есть речь о более чем 25 тысячах евро. Для Молдовы это бешеные деньги. И вот сейчас сужусь и я, и бывший президент Молдовы Владимир Воронин, и другие. Также буквально затравили архиепископа Маркела. Он что-то сказал, процитировал Библию, и на него - штрафы и суды, и сотни статей. В моем случае то же самое. И это пишет эта сеть СМИ, которые финансируются извне, из западных фондов", - подчеркнул Цырдя. Ранее лидер оппозиционной в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что организация Genderdoc-M подала в полицию жалобу и на него за высказывания против пропаганды ЛГБТ*. Партия социалистов заявила также, что запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе. Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250517/moldavija-2017542035.html
https://ria.ru/20250402/dodon-2008829006.html
https://ria.ru/20250515/kishinev-2017197332.html
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в мире, молдавия, партия социалистов молдавии, лгбт*-сообщество, традиционные ценности
В мире, Молдавия, Партия социалистов Молдавии, ЛГБТ*-сообщество, традиционные ценности
В молдавской оппозиции заявили о травле защитников традиционных ценностей

Депутат Цырдя: Кишинев травит защитников традиционных ценностей и критиков ЛГБТ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Травле в Молдавии подвергают тех, кто защищает традиционные ценности, критикуя ЛГБТ*-парады, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
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"Организации, которые продвигают эти парады, сегодня не просто занимаются защитой, как они говорят, прав сексуальных меньшинств, но и травлей тех людей, у которых другие взгляды и которые себе позволяют выражать какое-то критическое мнение по отношению к этим маршам, парадам, семинарам для ЛГБТ* и проектам, которые они проводят в школах. Они буквально травят всех тех лидеров общественного мнения, политологов, людей, которые защищают традиционные ценности, традиционный брак и семью, понятия "мужчина" и "женщина", вот уже лет 15, как у власти находятся проевропейские партии, и особенно последние пять лет, как у власти Майя Санду (президент Молдавии - ред.)", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что подают в суды на тех, кто не разделяет взглядов и мнения на продвижение ЛГБТ*-пропаганды в Молдавии, в том числе и на него. "И требуют полмиллиона леев, то есть речь о более чем 25 тысячах евро. Для Молдовы это бешеные деньги. И вот сейчас сужусь и я, и бывший президент Молдовы Владимир Воронин, и другие. Также буквально затравили архиепископа Маркела. Он что-то сказал, процитировал Библию, и на него - штрафы и суды, и сотни статей. В моем случае то же самое. И это пишет эта сеть СМИ, которые финансируются извне, из западных фондов", - подчеркнул Цырдя.
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Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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В миреМолдавияПартия социалистов МолдавииЛГБТ*-сообществотрадиционные ценности
 
 
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