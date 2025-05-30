https://ria.ru/20250530/medvedchuk-2019918020.html

Медведчук: на переговорах Москва и Киев должны обсуждать не только границы

Медведчук: на переговорах Москва и Киев должны обсуждать не только границы - РИА Новости, 30.05.2025

Медведчук: на переговорах Москва и Киев должны обсуждать не только границы

Переговоры по урегулированию украинско-российского конфликта не должны сводиться только к вопросу границ - они должны касаться того, прекратят ли власти Украины РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:52:00+03:00

2025-05-30T10:52:00+03:00

2025-05-30T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Переговоры по урегулированию украинско-российского конфликта не должны сводиться только к вопросу границ - они должны касаться того, прекратят ли власти Украины преступления против своего народа, культуры и религии, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "База для переговоров должна заключаться не в том, где пройдут новые границы, и не в том, должна ли существовать Украина, а в том, может ли Украина быть современным цивилизованным государством, управляемым вменяемой властью, или она представляет опасность для всех, в первую очередь для своих граждан", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его мнению, разговор на переговорах должен идти в первую очередь о том, когда наконец "закончатся преступления против украинского народа, против его веры, прав, обычаев и культуры". Политик подчеркивает, что на Украине не только не пытаются спрятать преступную политику, но и демонстрируют ее напоказ, что, по его мнению, говорит о полной невменяемости власти и потере всех нравственных ориентиров. По словам Медведчука, власть Зеленского поощряет языковые скандалы и насильственную украинизацию, преследует русскую культуру и православие, что приводит к религиозной и культурной дискриминации большинства населения. Сегодня каноническое православие, как отмечает политик, вновь "столкнулось с наступлением мракобесия", направленного на духовное уничтожение украинского народа. При этом политик отмечает, что нынешнее руководство Украины утратило контроль над внутренней ситуаций в стране, фактически передав его радикальным националистам. Политик считает, пока такая власть будет представлять Украину, продвижение в переговорном процессе "не сдвинется с мертвой точки". В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело. Мединский, которому поступали угрозы от украинских националистов, находится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250521/zelenskij-2018193398.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019067600.html

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украина, россия, киев, виктор медведчук, владимир мединский, владимир соловьев (телеведущий), следственный комитет россии (ск рф), в мире