https://ria.ru/20250530/medinskiy-2019928290.html
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского - РИА Новости, 30.05.2025
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского
Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи являются еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима, заявила... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:50:00+03:00
2025-05-30T11:50:00+03:00
2025-05-30T11:58:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи являются еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим и те, кто за ним стоит, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле. Они уже перестали давно стесняться или каким-либо образом скрывать то, что реализуют экстремистские и террористические акции. Поэтому это просто еще один, дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность", - сказала Захарова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос относительно поступающих угроз Мединскому и его родственникам.
https://ria.ru/20250529/medinskiy-2019863307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир мединский, в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Мединский, В мире
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского
МИД назвал угрозы Мединскому подтверждением террористической сущности Киева