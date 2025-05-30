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МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского - РИА Новости, 30.05.2025
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11:50 30.05.2025 (обновлено: 11:58 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/medinskiy-2019928290.html
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского - РИА Новости, 30.05.2025
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского
Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи являются еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима, заявила... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:50:00+03:00
2025-05-30T11:58:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи являются еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим и те, кто за ним стоит, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле. Они уже перестали давно стесняться или каким-либо образом скрывать то, что реализуют экстремистские и террористические акции. Поэтому это просто еще один, дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность", - сказала Захарова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос относительно поступающих угроз Мединскому и его родственникам.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир мединский, в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Мединский, В мире
МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского

МИД назвал угрозы Мединскому подтверждением террористической сущности Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи являются еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим и те, кто за ним стоит, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле. Они уже перестали давно стесняться или каким-либо образом скрывать то, что реализуют экстремистские и террористические акции. Поэтому это просто еще один, дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность", - сказала Захарова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос относительно поступающих угроз Мединскому и его родственникам.
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