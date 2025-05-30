https://ria.ru/20250530/medinskiy-2019928290.html

МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского

МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского - РИА Новости, 30.05.2025

МИД прокомментировал угрозы в адрес Мединского

Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи являются еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима, заявила... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:50:00+03:00

2025-05-30T11:50:00+03:00

2025-05-30T11:58:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир мединский

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи являются еще одним подтверждением террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киевский режим и те, кто за ним стоит, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле. Они уже перестали давно стесняться или каким-либо образом скрывать то, что реализуют экстремистские и террористические акции. Поэтому это просто еще один, дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность", - сказала Захарова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос относительно поступающих угроз Мединскому и его родственникам.

https://ria.ru/20250529/medinskiy-2019863307.html

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Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир мединский, в мире