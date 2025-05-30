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"Проверка на надежность": Макрон дерзко высказался о Трампе из-за России
"Проверка на надежность": Макрон дерзко высказался о Трампе из-за России - РИА Новости, 30.05.2025
"Проверка на надежность": Макрон дерзко высказался о Трампе из-за России
Решение по санкциям против России станет проверкой на благонадежность для США, заявил президент Франции Эмммануэль Макрон на пресс-конференции в Сингапуре, его... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:25:00+03:00
2025-05-30T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Решение по санкциям против России станет проверкой на благонадежность для США, заявил президент Франции Эмммануэль Макрон на пресс-конференции в Сингапуре, его цитирует Le Figaro."Поддержка Киева станет проверкой на благонадежность для американцев", — сказал Макрон.По его мнению, если Россия подтвердит, что "не готова заключить мир", Трамп должен "подтвердить приверженность" санкциям против Москвы.Издание Atlantic ранее сообщило, что президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по новым антироссийским санкциям, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. При этом государствам, присоединившимся к рестрикциям, не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
"Проверка на надежность": Макрон дерзко высказался о Трампе из-за России
Макрон: поддержка Трампом Киева будет показателем его надежности