https://ria.ru/20250530/makhonin-2019934918.html
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству - РИА Новости, 30.05.2025
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству
и. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:30:00+03:00
2025-05-30T12:30:00+03:00
2025-05-30T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем выступлении на Евразийских международных общественно-политических слушаниях. Слушания прошли в Перми и были посвящены инициативе президента России Владимира Путина по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. На форум были приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, представители деловых кругов из десятков стран мира. Приветствие зачитал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. С докладом об активном участии России в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Выстраиваем взаимодействие на уровне правительств, участвуем в деловых миссиях и бизнес-форумах, продвигаем на новые рынки сбыта продукцию наших предприятий. Принимаем в Прикамье международные форумы. Рассматриваем их как возможность представить свои достижения, найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного диалога. Важно, что благодаря этой работе крепкое партнерство устанавливается как на уровне региональных правительств, так и между предприятиями. Конечно же, мы всегда открыты к расширению сотрудничества с новыми странами", – приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина. Он также отметил, что наряду с развитием международных и межрегиональных связей в экономической и гуманитарной сферах, Пермский край готов стать постоянной площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках международного диалога. Также доклады представили председатель постоянного комитета МКАПП Чон Ый Ён, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель российского парламентского "Евразийского диалога" Константин Косачев.
https://ria.ru/20250522/msp-2018537586.html
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пермский край, россия, дмитрий махонин, владимир путин
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Владимир Путин
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному сотрудничеству
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем выступлении на Евразийских международных общественно-политических слушаниях.
Слушания прошли в Перми и были посвящены инициативе президента России Владимира Путина по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. На форум были приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, представители деловых кругов из десятков стран мира.
Приветствие зачитал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
С докладом об активном участии России в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Выстраиваем взаимодействие на уровне правительств, участвуем в деловых миссиях и бизнес-форумах, продвигаем на новые рынки сбыта продукцию наших предприятий. Принимаем в Прикамье международные форумы. Рассматриваем их как возможность представить свои достижения, найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного диалога. Важно, что благодаря этой работе крепкое партнерство устанавливается как на уровне региональных правительств, так и между предприятиями. Конечно же, мы всегда открыты к расширению сотрудничества с новыми странами", – приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина.
Он также отметил, что наряду с развитием международных и межрегиональных связей в экономической и гуманитарной сферах, Пермский край готов стать постоянной площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках международного диалога.
Также доклады представили председатель постоянного комитета МКАПП Чон Ый Ён, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель российского парламентского "Евразийского диалога" Константин Косачев.