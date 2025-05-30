Рейтинг@Mail.ru
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/makhonin-2019934918.html
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству - РИА Новости, 30.05.2025
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству
и. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:30:00+03:00
2025-05-30T12:30:00+03:00
пермский край
россия
дмитрий махонин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_0:185:3155:1960_1920x0_80_0_0_c611e2540287bf42fbf8507b459a8813.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем выступлении на Евразийских международных общественно-политических слушаниях. Слушания прошли в Перми и были посвящены инициативе президента России Владимира Путина по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. На форум были приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, представители деловых кругов из десятков стран мира. Приветствие зачитал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. С докладом об активном участии России в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Выстраиваем взаимодействие на уровне правительств, участвуем в деловых миссиях и бизнес-форумах, продвигаем на новые рынки сбыта продукцию наших предприятий. Принимаем в Прикамье международные форумы. Рассматриваем их как возможность представить свои достижения, найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного диалога. Важно, что благодаря этой работе крепкое партнерство устанавливается как на уровне региональных правительств, так и между предприятиями. Конечно же, мы всегда открыты к расширению сотрудничества с новыми странами", – приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина. Он также отметил, что наряду с развитием международных и межрегиональных связей в экономической и гуманитарной сферах, Пермский край готов стать постоянной площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках международного диалога. Также доклады представили председатель постоянного комитета МКАПП Чон Ый Ён, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель российского парламентского "Евразийского диалога" Константин Косачев.
https://ria.ru/20250522/msp-2018537586.html
https://ria.ru/20250506/perm-2015223117.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8e3f9fc6cdd1547656052944610a06ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, россия, дмитрий махонин, владимир путин
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Владимир Путин
Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству

Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному сотрудничеству

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем выступлении на Евразийских международных общественно-политических слушаниях.
Слушания прошли в Перми и были посвящены инициативе президента России Владимира Путина по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. На форум были приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, представители деловых кругов из десятков стран мира.
Пермь - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Представителей малого бизнеса наградили в Пермском крае
22 мая, 19:58
Приветствие зачитал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
С докладом об активном участии России в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Выстраиваем взаимодействие на уровне правительств, участвуем в деловых миссиях и бизнес-форумах, продвигаем на новые рынки сбыта продукцию наших предприятий. Принимаем в Прикамье международные форумы. Рассматриваем их как возможность представить свои достижения, найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного диалога. Важно, что благодаря этой работе крепкое партнерство устанавливается как на уровне региональных правительств, так и между предприятиями. Конечно же, мы всегда открыты к расширению сотрудничества с новыми странами", – приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина.
Он также отметил, что наряду с развитием международных и межрегиональных связей в экономической и гуманитарной сферах, Пермский край готов стать постоянной площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках международного диалога.
Также доклады представили председатель постоянного комитета МКАПП Чон Ый Ён, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель российского парламентского "Евразийского диалога" Константин Косачев.
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" пройдет в Перми
6 мая, 10:59
 
Пермский крайРоссияДмитрий МахонинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала