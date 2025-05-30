https://ria.ru/20250530/makhonin-2019934918.html

Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству

Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству - РИА Новости, 30.05.2025

Махонин: власти Пермского края уделяют внимание международному партнерству

и. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:30:00+03:00

2025-05-30T12:30:00+03:00

2025-05-30T12:30:00+03:00

пермский край

россия

дмитрий махонин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_0:185:3155:1960_1920x0_80_0_0_c611e2540287bf42fbf8507b459a8813.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В работе правительства Пермского края особое внимание уделяется развитию международного партнерства, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем выступлении на Евразийских международных общественно-политических слушаниях. Слушания прошли в Перми и были посвящены инициативе президента России Владимира Путина по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. На форум были приглашены отечественные и зарубежные парламентарии, дипломаты, эксперты, представители деловых кругов из десятков стран мира. Приветствие зачитал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. С докладом об активном участии России в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Выстраиваем взаимодействие на уровне правительств, участвуем в деловых миссиях и бизнес-форумах, продвигаем на новые рынки сбыта продукцию наших предприятий. Принимаем в Прикамье международные форумы. Рассматриваем их как возможность представить свои достижения, найти надежных партнеров и внести вклад в развитие международного диалога. Важно, что благодаря этой работе крепкое партнерство устанавливается как на уровне региональных правительств, так и между предприятиями. Конечно же, мы всегда открыты к расширению сотрудничества с новыми странами", – приводит пресс-служба губернатора и правительства Пермского края слова Махонина. Он также отметил, что наряду с развитием международных и межрегиональных связей в экономической и гуманитарной сферах, Пермский край готов стать постоянной площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках международного диалога. Также доклады представили председатель постоянного комитета МКАПП Чон Ый Ён, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель российского парламентского "Евразийского диалога" Константин Косачев.

https://ria.ru/20250522/msp-2018537586.html

https://ria.ru/20250506/perm-2015223117.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермский край, россия, дмитрий махонин, владимир путин