https://ria.ru/20250530/magomaev-2020047326.html

За что родственники Муслима Магомаева ненавидят его вдову

За что родственники Муслима Магомаева ненавидят его вдову - РИА Новости, 30.05.2025

За что родственники Муслима Магомаева ненавидят его вдову

Тамара Синявская и Муслим Магомаев были одной из самых красивых пар СССР, прожили вместе 34 года до самой смерти певца. Казалось, вдова достойно хранит память о РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:40:00+03:00

2025-05-30T19:40:00+03:00

2025-05-30T19:40:00+03:00

баку

италия

ссср

тамара синявская

муслим магомаев

роберт рождественский

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Тамара Синявская и Муслим Магомаев были одной из самых красивых пар СССР, прожили вместе 34 года до самой смерти певца. Казалось, вдова достойно хранит память о муже и его творческом наследии. Но родственники великого артиста просят журналистов не упоминать при них имя Синявской. Что произошло между семьей певца и женщиной, которая была рядом с Магомаевым больше трех десятилетий?Любовный треугольник в БакуИстория началась в 1972 году в Баку, где поэт Роберт Рождественский познакомил двух звезд советской эстрады. Магомаев уже гремел на всю страну, а о его романах ходили легенды. Официально не женат, но считал себя несвободным — несколько лет встречался с Милой Фиготиной.Тамара в тот момент была замужем за солистом балета Сергеем Бережным. Но искра между певцами пробежала мгновенно. Для Синявской это стало мучительным выбором между долгом и вспыхнувшей страстью. Она была благодарна мужу, который поддержал ее после смерти матери. Но сердце разрывалось между двумя мужчинами.Ежедневные звонки из ИталииСинявскую уехала на стажировку в Италию, надеясь, что расстояние остудит чувства. Каждый день — телефонные разговоры с мужем... и с Муслимом тоже. Магомаев слал цветы, признавался в любви, не давал забыть о себе.В итоге Тамара решилась на откровенный разговор с супругом. Для Бережного признание стало ударом — он потерял не только жену, но и друга. Треугольник разрешился болезненно для всех участников.В ноябре 1974 года Магомаев и Синявская поженились. Сначала скромная церемония в Москве, потом повторное празднование в поезде по пути в Тулу. Начались 34 года совместной жизни.Бурный темперамент и мудрая женаПервые годы брака были непростыми. Муслим обладал взрывным характером — мог из-за пустяка вспылить и улететь в родной Баку. Двум ярким личностям требовалось время, чтобы найти компромиссы.У Синявской хватило мудрости принять главенство мужа в семье и наладить отношения с его дочерью Мариной от первого брака. Слухи о романах Магомаева на стороне всплывали периодически, но Тамара не реагировала на сплетни."Как я могу повлиять на миллионы женщин, влюбленных в талантливого певца?" — философски относилась она к ревности. Со временем Муслим стал больше ценить и уважать супругу.Преданность до последнего дняКогда у Магомаева начались серьезные проблемы с сердцем, Синявская отказалась от концертной деятельности. Считала своим долгом быть рядом с мужем и заботиться о нем. Без ее участия певец ушел бы из жизни гораздо раньше.Трагедия случилась 25 октября 2008 года — Муслим Магомаев скончался в московской квартире от сердечной недостаточности. Ему было 67 лет. Планировалось коронарное шунтирование, которое могло спасти жизнь, но он не дожил до операции несколько дней.Сериал как катализатор скандалаКогда создатели сериала "Магомаев" пригласили Синявскую стать консультантом, она с радостью согласилась. Корректировала сценарий, участвовала в отборе актеров на главные роли. Муслима сыграл Милош Бикович, ее саму — Ирина Антоненко.Вдова не претендовала на авторство или режиссуру — просто вносила фактологические правки о личной жизни пары и добавляла неизвестные публике моменты. Казалось, проект поможет сохранить память о великом артисте.Но сериал обернулся настоящим скандалом. Люди, знавшие Магомаева лично, обрушили на Синявскую шквал критики. Обвиняли в создании неправдоподобных образов, приукрашивании фактов, даже в показе любовных сцен с другими женщинами.Обвинения в присвоении брендаБольше всего возмутились азербайджанские родственники певца. Они обвинили Синявскую в том, что она "присвоила" бренд Магомаева, хотя живы друзья и родные, которые помнят артиста и могли бы рассказать о нем."Мы со старшей сестрой могли бы многое рассказать и подсказать создателям сериала. Но к нам никто не обращался. На наше мнение всем наплевать. Синявская фактически приватизировала бренд "Магомаев". Память о Муслиме принадлежит теперь только ей одной", — заявил брат Муслима Магометовича Юрий.Родственники считают несправедливым, что женщина, прожившая с Магомаевым "всего" половину его жизни, решает, как сохранять его память. Они настаивают: у них больше прав на наследие великого азербайджанца.Полный разрыв отношенийСейчас родственники Магомаева категорически не желают слышать о Тамаре Ильиничне. Просят журналистов не упоминать при них ее имя. Заявляют, что она их не трогает, но обида очевидна.Семья убеждена: Синявская использует имя покойного мужа в собственных интересах. Они готовы рассказывать о Муслиме сами, но без участия его вдовы.Так любовь, которая длилась 34 года и казалась образцовой, после смерти одного из супругов превратилась в источник семейных распрей. Борьба за право сохранять память о великом певце разделила тех, кто его любил.Возможно, время залечит обиды, и родные смогут найти компромисс. Но пока конфликт между вдовой и семьей Магомаева остается одной из самых болезненных тем в истории советской эстрады.

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италия

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баку, италия, ссср, тамара синявская, муслим магомаев, роберт рождественский