https://ria.ru/20250530/liksutov-2019921791.html

Ликсутов: товарооборот Москвы и Таиланда увеличился на 13% в прошлом году

Ликсутов: товарооборот Москвы и Таиланда увеличился на 13% в прошлом году - РИА Новости, 30.05.2025

Ликсутов: товарооборот Москвы и Таиланда увеличился на 13% в прошлом году

Товарооборот Москвы и Таиланда вырос на 13% по результатам 2024 года в сравнении с 2023 годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:10:00+03:00

2025-05-30T11:10:00+03:00

2025-05-30T11:17:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

поддержка бизнеса

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Товарооборот Москвы и Таиланда вырос на 13% по результатам 2024 года в сравнении с 2023 годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, Москва укрепляет торгово-экономические связи с дружественными странами, работа ведется системно. Так, с 26 по 29 мая 2025 года в Таиланде состоялась бизнес-миссия, организованная центром поддержки экспорта "Моспром". Она стала продолжением политики содействия столичным экспортно ориентированным предприятиям при выходе на зарубежные рынки."По поручению Сергея Собянина столица оказывает системную поддержку московским компаниям для продвижения их продукции в дружественных странах. Королевство Таиланд занимает более 15% в структуре столичного несырьевого неэнергетического экспорта в Юго-Восточную Азию. В основном столичные производители поставляют туда продукцию приборостроения и автоматического регулирования, косметические средства, а также товары пищевой промышленности, например, детское питание, пшеничную муку и готовые продукты из цельных злаков", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заммэра отметил, что организация бизнес-миссии в Таиланд – важный шаг для укрепления позиций столицы.Для продвижения московской продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр "Моспром". Одним из наиболее результативных инструментов поддержки стала байерская программа. Благодаря ей у столичных компаний есть возможность участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G."Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии, в частности, Таиландом. В этом году в международной бизнес-миссии в Королевство Таиланд приняли участие шесть столичных промышленных предприятий. В ходе мероприятия было проведено более 70 встреч с зарубежными контрагентами", - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Продовольственный сектор представили ЗАО "КМКИ Добрынинский" и ЗАО БКК "Коломенский", выпускающие кондитерские изделия, а также ООО "Горячие крендели "Север", производящий хлебобулочную продукцию, кукурузные снеки и зерновые лакомства. Также участие в бизнес-миссии приняли производитель клапанов для промышленных трубопроводов ООО ПНФ "ЛГ Автоматика", разработчик экологичных декоративно-отделочных материалов ООО "Орсо Кемикалс", а также поставщик RFID-решений ООО "Смарт Системз".Одним из главных событий деловой программы стала встреча представителей московских предприятий с президентом тайского диверсифицированного холдинга T Group Thailand Раттакритом Нетиратанонкулом. Переговоры позволили сторонам обсудить поставки столичных продуктов питания и высокотехнологичной промышленной продукции, а также кооперацию в проектах по электромобильности и девелопменту.Кроме того, столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250530/liksutov-2019868885.html

https://ria.ru/20250529/oez-2019752270.html

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