https://ria.ru/20250530/liksutov-2019868885.html

Ликсутов: фабрики Москвы увеличили объемы отгрузки одежды на 72 процента

Ликсутов: фабрики Москвы увеличили объемы отгрузки одежды на 72 процента - РИА Новости, 30.05.2025

Ликсутов: фабрики Москвы увеличили объемы отгрузки одежды на 72 процента

За первые три месяца текущего года столичные фабрики нарастили объемы отгрузки одежды на 72%, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:13:00+03:00

2025-05-30T09:13:00+03:00

2025-05-30T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные фабрики нарастили объемы отгрузки одежды на 72%, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В Москве функционирует более 340 предприятий легкой промышленности, на которых работают около 11,5 тысячи человек. Благодаря всесторонней поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании разрабатывают и производят современную одежду, полностью закрывая растущий потребительский спрос, а также увеличивают объемы отгрузки качественной продукции", - отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Он добавил, что за первые три месяца этого года компании столицы нарастили поставку изделий на 72,1% по сравнению с таким же периодом 2024 года."Она превысила 33,1 миллиарда рублей", – отметил заммэра.Столичные предприятия предлагают большой ассортимент товаров: от дизайнерской одежды до классических костюмов, представленных в различных ценовых сегментах и на самый разный вкус.Как отметил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, за первый квартал этого года предприятия Москвы отгрузили свыше 276,3 тысячи единиц трикотажной женской одежды, свыше 112 тысяч единиц трикотажной мужской одежды, включая костюмы, пиджаки, брюки и другие изделия."Кроме того, произведено более 5,11 тысячи ветровок и штормовок из текстильных материалов. Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии легкой промышленности в Москве и ее способности обеспечивать высокое качество и разнообразие товаров для потребителей", – подчеркнул Гарбузов.Так, московская компания, которая выпускает аксессуары и одежду Fancy Armor, в этом году произвела более 9,6 тысячи изделий, достигнув оборота в 16,9 миллиона рублей. Особого внимания заслуживают легкие городские дождевики для детей и взрослых. Они изготовлены из современного влагоустойчивого материала и оснащены регулируемым капюшоном. Изделия компактно складываются в специальный чехол и легко надеваются поверх любой одежды, обеспечивая защиту в непогоду.По словам гендиректора организации Елены Лариной, в этом сезоне компания планирует расширить ассортимент с помощью новых принтов, отрисованных с помощью нейросетей как для детской, так и для взрослой коллекции. Еще в планах у компании запустить производство собственной торговой марки для одной из крупных сетей.Московская компания по производству домашней одежды "Малиновые сны" демонстрирует уверенный рост. Так, в этом году предприятие нарастило выпуск продукции на 15% по сравнению с таким же периодом 2024 года. В ассортименте бренда представлена комфортная одежда для всей семьи, включающая пижамы, халаты, домашние комплекты-тройки и постельное белье. Компания уделяет особое внимание качеству материалов и дизайну, используя премиальные ткани: шелк, хлопок и тенсель. Также предприятие предлагает создание индивидуального дизайна: пижамные комплекты с вышивкой, family look с монограммой и другое. Каждая вещь создается с учетом современных требований к комфорту и стилю.

https://ria.ru/20250526/moskva-2019165581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов