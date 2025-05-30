https://ria.ru/20250530/kukharuk-2019919179.html

Губернатор Югры приоритетом в своей работе считает заботу о людях

Губернатор Югры приоритетом в своей работе считает заботу о людях - РИА Новости, 30.05.2025

Губернатор Югры приоритетом в своей работе считает заботу о людях

Работать для людей – не лозунг, а правило, трудиться на благо родного региона - большая честь и ответственность, заявил губернатор Ханты-Мансийского автономного РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:59:00+03:00

2025-05-30T10:59:00+03:00

2025-05-30T12:25:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

общество

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ТЮМЕНЬ, 30 мая – РИА Новости. Работать для людей – не лозунг, а правило, трудиться на благо родного региона - большая честь и ответственность, заявил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, комментируя в своем Telegram-канале первый год работы в данной должности. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Руслан Кухарук 30 мая 2024 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. "Большая честь и ответственность трудиться на благо родного региона. Работать для людей – не лозунг, а правило… Вместе с командами муниципалитетов мы взяли курс на результат: выстроили открытый диалог с жителями, запустили важные социальные проекты, продолжили укреплять позиции Югры как одного из передовых субъектов страны. Дорогие земляки, спасибо вам за год, который мы прожили вместе!" - написал Кухарук. Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков в своем Telegram-канале также подчеркнул, что с первых дней главным приоритетом работы губернатора стала забота о людях, многое из достигнутого – результат его личного участия в решениях на местах, работы в муниципалитетах Югры. Хохряков подчеркнул эффективность управленческих решений губернатора, поблагодарил его за построение плотного взаимодействия и качественного сотрудничества правительства Югры с думой по направлениям, определяющим поступательное развитие экономики округа и качество жизни югорчан. По словам председателя думы, одним из ключевых векторов в работе Кухарука является поддержка участников СВО и членов их семей. Особое внимание уделяется экономическому и промышленному потенциалу региона, а также проектам, направленным на повышение качества жизни югорчан. К ним относятся строительство жилья и формирование комфортной городской среды, здравоохранение, спорт, дорожная сфера и наука. Так, досрочно завершен проект "Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда", признанного таковым на 1 января 2017 года, и запущена новая адресная программа расселения. Значительно увеличен объем средств в бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на строительство и капитальный ремонт дорог, как регионального, так и местного значения. Запланировано строительство 51 нового объекта на территориях 18 муниципальных образований автономного округа.

https://ria.ru/20250505/svo-2015158022.html

https://ria.ru/20250527/yugra-2019427708.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, общество